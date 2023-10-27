https://ria.ru/20231027/meditsina-1905709692.html
Более 50 детских поликлиник и 30 стоматологий МО прошли проект перезагрузки
Более 50 детских поликлиник и 30 стоматологий МО прошли проект перезагрузки - РИА Новости, 27.10.2023
Более 50 детских поликлиник и 30 стоматологий МО прошли проект перезагрузки
Более 30 стоматологий и 50 детских поликлиник прошли проект перезагрузки в Московской области. Учреждения модернизировали и полноценно обновили. Губернатор... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:33
2023-10-27T18:33
2023-10-27T18:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более 30 стоматологий и 50 детских поликлиник прошли проект перезагрузки в Московской области. Учреждения модернизировали и полноценно обновили. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первое время проект касался только взрослых медицинских центров, однако в этом году программу расширили. Об этом сообщил телеканал "360".В рамках проекта "Поликлиника. Перезагрузка" учреждения приводят к единому стандарту. В прошлом году обновили 50 взрослых поликлиник, в этом модернизировали 50 детских."Все, что касается медицины и заботы о здоровье наших жителей, требует пристального внимания. Мы строим новые учреждения и ремонтируем старые, закупаем оборудование, приглашаем к нам медиков", – отметил Андрей Воробьев.Губернатор добавил, что особенно важно в этом направлении избавиться от устаревших подходов в работе и заменить их на цифровые, практичные, чтобы снизить время ожидания приема для пациентов и сделать визиты комфортнее."В этом году мы расширили программу и привели к единому стандарту 50 поликлиник для юных пациентов. Важно, чтобы прием у врача не был стрессом для ребенка, а проходил легко, быстро, в доброжелательной атмосфере", – рассказал Андрей Воробьев.Для этого в детских поликлиниках обустроили в том числе игровые комнаты и удобные зоны ожидания. Они уже появились в Балашихе, Красногорске, Королеве, Наро-Фоминске и других городских округах."Везде открыты кабинеты здорового ребенка, выписки справок, неотложной медицинской и медико-социальной помощи. Также доступны телемедицинские консультации. Благодаря прошедшей перезагрузке время прохождения профосмотров сократилось до двух часов", – продолжил губернатор.В скором времени проект планируют распространить и на другие детские поликлиники региона. Всего в Московской области их 145."В отдельное направление программы мы выделили перезагрузку стоматологий. Ежедневно 30 тысяч жителей приходят лечить зубы – это 16% всех посещений в первичном звене. Поэтому там важно иметь новейшие методы, технологии, современную технику, только качественные материалы, грамотных специалистов", – добавил Воробьев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Более 30 стоматологий и 50 детских поликлиник прошли проект перезагрузки в Московской области. Учреждения модернизировали и полноценно обновили. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первое время проект касался только взрослых медицинских центров, однако в этом году программу расширили. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В рамках проекта "Поликлиника. Перезагрузка" учреждения приводят к единому стандарту. В прошлом году обновили 50 взрослых поликлиник, в этом модернизировали 50 детских.
"Все, что касается медицины и заботы о здоровье наших жителей, требует пристального внимания. Мы строим новые учреждения и ремонтируем старые, закупаем оборудование, приглашаем к нам медиков", – отметил Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что особенно важно в этом направлении избавиться от устаревших подходов в работе и заменить их на цифровые, практичные, чтобы снизить время ожидания приема для пациентов и сделать визиты комфортнее.
«
"В этом году мы расширили программу и привели к единому стандарту 50 поликлиник для юных пациентов. Важно, чтобы прием у врача не был стрессом для ребенка, а проходил легко, быстро, в доброжелательной атмосфере", – рассказал Андрей Воробьев.
Для этого в детских поликлиниках обустроили в том числе игровые комнаты и удобные зоны ожидания. Они уже появились в Балашихе, Красногорске, Королеве, Наро-Фоминске и других городских округах.
"Везде открыты кабинеты здорового ребенка, выписки справок, неотложной медицинской и медико-социальной помощи. Также доступны телемедицинские консультации. Благодаря прошедшей перезагрузке время прохождения профосмотров сократилось до двух часов", – продолжил губернатор.
В скором времени проект планируют распространить и на другие детские поликлиники региона. Всего в Московской области их 145.
"В отдельное направление программы мы выделили перезагрузку стоматологий. Ежедневно 30 тысяч жителей приходят лечить зубы – это 16% всех посещений в первичном звене. Поэтому там важно иметь новейшие методы, технологии, современную технику, только качественные материалы, грамотных специалистов", – добавил Воробьев.