https://ria.ru/20231027/matushkin-1905593795.html

Матушкин: нужно особое внимание уделять духовному воспитанию молодежи

Матушкин: нужно особое внимание уделять духовному воспитанию молодежи - РИА Новости, 27.10.2023

Матушкин: нужно особое внимание уделять духовному воспитанию молодежи

В Тамбове проходит региональный этап XXXII Международных Рождественских образовательных чтений, во время которых председатель регионального парламента Евгений... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:05

2023-10-27T12:05

2023-10-27T12:05

тамбовская область

тамбов

тамбовская областная дума

игорь матушкин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Тамбове проходит региональный этап XXXII Международных Рождественских образовательных чтений, во время которых председатель регионального парламента Евгений Матушкин напомнил о важности духовного воспитания молодежи, сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы. 26 октября в областном центре прошло пленарное заседание, в котором участие, помимо Матушкина, приняли митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, руководители органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления, священнослужители, представители муниципальных центров по духовно-нравственному воспитанию, педагоги и студенты. По словам Матушкина, огромное влияние на социальные нормы и ценности современного общества, на его культуру всегда оказывало православие. Он отметил, что нравственные традиции передаются из поколения в поколение, и большую роль в этом играет религиозная мораль. "Православие и культура неразрывно связаны. Укрепление традиционных духовных ценностей, консолидация общества во многом зависит от наших общих усилий, от той совместной работы, которую вместе ведут государство и церковь. Особого внимания при этом требует духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. К сожалению, у подрастающего поколения все больше появляется "неправильных" примеров, ложных ценностей, которые транслируются по телевидению, в интернете", - сказал Матушкин, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что сейчас задача у органов власти и церкви общая – направить молодежь по верному пути, а также указать им на истинные ценности. С докладом на тему "Духовные основания русской культуры" выступил митрополит Феодосий. "Церковь всегда призывает человека "возделывать" и образовывать свою душу, проповедовать и строить свою жизнь на прочном непоколебимом основании – на евангельских духовно-нравственных нормах. Православная вера и духовность веками формировали мировоззрение народа и самобытную русскую культуру. Свои лучшие творения, как правило, человек посвящал богу, об этом свидетельствует вся история русской православной церкви и искусства", - отметил священнослужитель. Также на заседании состоялась торжественная церемония награждения Архиерейскими грамотами и благодарственными письмами победителей региональных православных конкурсов. Матушкин и митрополит Феодосий вручили награды победителям регионального этапа XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя" 2023 года; победителям регионального этапа конкурса "Лучший муниципальный центр духовно-нравственного воспитания Тамбовской области"; победителям регионального смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного творчества "Православная культура Тамбовского края". После официальной части форума состоялся концерт лучших профессиональных и самодеятельных творческих коллективов области.

https://ria.ru/20231020/basseyn-1904219388.html

https://ria.ru/20231020/matushkin-1904090229.html

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Артем Смирнов

тамбов, тамбовская областная дума, игорь матушкин