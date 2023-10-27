https://ria.ru/20231027/mask-1905626686.html
Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами
Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами - РИА Новости, 27.10.2023
Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами
Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что рассчитывает добавить в свою соцсеть финансовые услуги до конца следующего года, сообщает РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:46
2023-10-27T13:46
2023-10-27T13:46
технологии
илон маск
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что рассчитывает добавить в свою соцсеть финансовые услуги до конца следующего года, сообщает портал The Verge со ссылкой на источник. "Когда я говорю "платежи", я на самом деле имею в виду всю финансовую жизнь человека. Если это связано с деньгами - это будет на нашей платформе. Деньги, ценные бумаги или что-то еще. Я буду поражен, если мы не внедрим это к концу следующего года", - цитирует Маска The Verge по аудиозаписи его речи, произнесенной на встрече с сотрудниками Х, оказавшейся в распоряжении портала. Как сказал предприниматель, планируемые финансовые сервисы не ограничиваются переводами денег со счета на счет - Х должен предлагать, среди прочего, услуги займов, дебетовых карт и рыночных учетных записей. На встрече Маск заявил, что опирается на план, придуманный им еще в 2000 году для проекта онлайн-банка X.com, в честь которого был переименован Twitter. Весной канал CNBC сообщал, что соцсеть заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro, в результате которого пользователи соцсети смогут напрямую покупать и продавать акции и другие активы. Тогда же CNBС привел слова Маска о том, что тот стремится сделать соцсеть еще и крупнейшим финансовым институтом в мире. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20231026/x-1905457722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Технологии, Илон Маск, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами
The Verge: Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами в 2024 году
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что рассчитывает добавить в свою соцсеть финансовые услуги до конца следующего года, сообщает портал The Verge
со ссылкой на источник.
"Когда я говорю "платежи", я на самом деле имею в виду всю финансовую жизнь человека. Если это связано с деньгами - это будет на нашей платформе. Деньги, ценные бумаги или что-то еще. Я буду поражен, если мы не внедрим это к концу следующего года", - цитирует Маска The Verge по аудиозаписи его речи, произнесенной на встрече с сотрудниками Х, оказавшейся в распоряжении портала.
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X
Как сказал предприниматель, планируемые финансовые сервисы не ограничиваются переводами денег со счета на счет - Х должен предлагать, среди прочего, услуги займов, дебетовых карт и рыночных учетных записей. На встрече Маск заявил, что опирается на план, придуманный им еще в 2000 году для проекта онлайн-банка X.com, в честь которого был переименован Twitter.
Весной канал CNBC сообщал, что соцсеть заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro, в результате которого пользователи соцсети смогут напрямую покупать и продавать акции и другие активы. Тогда же CNBС привел слова Маска о том, что тот стремится сделать соцсеть еще и крупнейшим финансовым институтом в мире.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X