Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что рассчитывает добавить в свою соцсеть финансовые услуги до конца следующего года, сообщает портал The Verge со ссылкой на источник. "Когда я говорю "платежи", я на самом деле имею в виду всю финансовую жизнь человека. Если это связано с деньгами - это будет на нашей платформе. Деньги, ценные бумаги или что-то еще. Я буду поражен, если мы не внедрим это к концу следующего года", - цитирует Маска The Verge по аудиозаписи его речи, произнесенной на встрече с сотрудниками Х, оказавшейся в распоряжении портала. Как сказал предприниматель, планируемые финансовые сервисы не ограничиваются переводами денег со счета на счет - Х должен предлагать, среди прочего, услуги займов, дебетовых карт и рыночных учетных записей. На встрече Маск заявил, что опирается на план, придуманный им еще в 2000 году для проекта онлайн-банка X.com, в честь которого был переименован Twitter. Весной канал CNBC сообщал, что соцсеть заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro, в результате которого пользователи соцсети смогут напрямую покупать и продавать акции и другие активы. Тогда же CNBС привел слова Маска о том, что тот стремится сделать соцсеть еще и крупнейшим финансовым институтом в мире. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

