Рейтинг@Mail.ru
Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/mask-1905626686.html
Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами
Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами - РИА Новости, 27.10.2023
Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами
Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что рассчитывает добавить в свою соцсеть финансовые услуги до конца следующего года, сообщает РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:46
2023-10-27T13:46
технологии
илон маск
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что рассчитывает добавить в свою соцсеть финансовые услуги до конца следующего года, сообщает портал The Verge со ссылкой на источник. "Когда я говорю "платежи", я на самом деле имею в виду всю финансовую жизнь человека. Если это связано с деньгами - это будет на нашей платформе. Деньги, ценные бумаги или что-то еще. Я буду поражен, если мы не внедрим это к концу следующего года", - цитирует Маска The Verge по аудиозаписи его речи, произнесенной на встрече с сотрудниками Х, оказавшейся в распоряжении портала. Как сказал предприниматель, планируемые финансовые сервисы не ограничиваются переводами денег со счета на счет - Х должен предлагать, среди прочего, услуги займов, дебетовых карт и рыночных учетных записей. На встрече Маск заявил, что опирается на план, придуманный им еще в 2000 году для проекта онлайн-банка X.com, в честь которого был переименован Twitter. Весной канал CNBC сообщал, что соцсеть заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro, в результате которого пользователи соцсети смогут напрямую покупать и продавать акции и другие активы. Тогда же CNBС привел слова Маска о том, что тот стремится сделать соцсеть еще и крупнейшим финансовым институтом в мире. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20231026/x-1905457722.html
https://ria.ru/20231020/mask-1904014565.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Технологии, Илон Маск, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами

The Verge: Маск хочет дополнить соцсеть Х финансовыми сервисами в 2024 году

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что рассчитывает добавить в свою соцсеть финансовые услуги до конца следующего года, сообщает портал The Verge со ссылкой на источник.
"Когда я говорю "платежи", я на самом деле имею в виду всю финансовую жизнь человека. Если это связано с деньгами - это будет на нашей платформе. Деньги, ценные бумаги или что-то еще. Я буду поражен, если мы не внедрим это к концу следующего года", - цитирует Маска The Verge по аудиозаписи его речи, произнесенной на встрече с сотрудниками Х, оказавшейся в распоряжении портала.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X
26 октября, 17:42
Как сказал предприниматель, планируемые финансовые сервисы не ограничиваются переводами денег со счета на счет - Х должен предлагать, среди прочего, услуги займов, дебетовых карт и рыночных учетных записей. На встрече Маск заявил, что опирается на план, придуманный им еще в 2000 году для проекта онлайн-банка X.com, в честь которого был переименован Twitter.
Весной канал CNBC сообщал, что соцсеть заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro, в результате которого пользователи соцсети смогут напрямую покупать и продавать акции и другие активы. Тогда же CNBС привел слова Маска о том, что тот стремится сделать соцсеть еще и крупнейшим финансовым институтом в мире.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Кадр видео, опубликованного Илоном Маском
Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X
20 октября, 10:09
 
ТехнологииИлон МаскОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала