https://ria.ru/20231027/luna-25-1905527852.html

Глава "Роскосмоса" исключил кадровые решения после неудачи "Луны-25"

Глава "Роскосмоса" исключил кадровые решения после неудачи "Луны-25" - РИА Новости, 27.10.2023

Глава "Роскосмоса" исключил кадровые решения после неудачи "Луны-25"

Никаких кадровых решений после неудачи "Луны-25" не было, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T00:46

2023-10-27T00:46

2023-10-27T00:46

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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КОРОЛЕВ (Московская область), 27 окт - РИА Новости. Никаких кадровых решений после неудачи "Луны-25" не было, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Вы знаете, нет. Коллектив молодой. Он очень переживает. И мы за него переживаем. Конечно, в любом промахе есть определенного рода причины. Конечно, мы в них будем разбираться", - сказал он журналистам. "Бить по рукам молодой коллектив - ну, они могут просто разбежаться, уйти. Их сейчас наоборот надо поддержать, вселить уверенность, у них вырастут крылья и они еще много что сделают. Поэтому никаких организационных выводов относительно этого", - сказал Борисов. Он добавил, что неудачи, к сожалению, в космосе бывают, и вся история лунной программы - это сплошная череда неудач, но без этого двигаться вперед нельзя.

https://ria.ru/20231004/luna-25-1900316158.html

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юрий борисов (роскосмос), роскосмос