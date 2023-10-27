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Глава "Роскосмоса" исключил кадровые решения после неудачи "Луны-25" - РИА Новости, 27.10.2023
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00:46 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/luna-25-1905527852.html
Глава "Роскосмоса" исключил кадровые решения после неудачи "Луны-25"
Глава "Роскосмоса" исключил кадровые решения после неудачи "Луны-25" - РИА Новости, 27.10.2023
Глава "Роскосмоса" исключил кадровые решения после неудачи "Луны-25"
Никаких кадровых решений после неудачи "Луны-25" не было, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:46
2023-10-27T00:46
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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КОРОЛЕВ (Московская область), 27 окт - РИА Новости. Никаких кадровых решений после неудачи "Луны-25" не было, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Вы знаете, нет. Коллектив молодой. Он очень переживает. И мы за него переживаем. Конечно, в любом промахе есть определенного рода причины. Конечно, мы в них будем разбираться", - сказал он журналистам. "Бить по рукам молодой коллектив - ну, они могут просто разбежаться, уйти. Их сейчас наоборот надо поддержать, вселить уверенность, у них вырастут крылья и они еще много что сделают. Поэтому никаких организационных выводов относительно этого", - сказал Борисов. Он добавил, что неудачи, к сожалению, в космосе бывают, и вся история лунной программы - это сплошная череда неудач, но без этого двигаться вперед нельзя.
https://ria.ru/20231004/luna-25-1900316158.html
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юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Глава "Роскосмоса" исключил кадровые решения после неудачи "Луны-25"

Глава "Роскосмоса" Борисов: кадровых решений после неудачи "Луны-25" не было

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкСтанция "Луна-25"
Станция Луна-25 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Станция "Луна-25". Архивное фото
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КОРОЛЕВ (Московская область), 27 окт - РИА Новости. Никаких кадровых решений после неудачи "Луны-25" не было, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«
"Вы знаете, нет. Коллектив молодой. Он очень переживает. И мы за него переживаем. Конечно, в любом промахе есть определенного рода причины. Конечно, мы в них будем разбираться", - сказал он журналистам.
"Бить по рукам молодой коллектив - ну, они могут просто разбежаться, уйти. Их сейчас наоборот надо поддержать, вселить уверенность, у них вырастут крылья и они еще много что сделают. Поэтому никаких организационных выводов относительно этого", - сказал Борисов.
Он добавил, что неудачи, к сожалению, в космосе бывают, и вся история лунной программы - это сплошная череда неудач, но без этого двигаться вперед нельзя.
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Юрий Борисов (Роскосмос)Роскосмос
 
 
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