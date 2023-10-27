https://ria.ru/20231027/kupyura-1905666831.html

ЦБ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году

ЦБ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году - РИА Новости, 27.10.2023

ЦБ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году

Банк России представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в следующем году, при этом регулятор будет работать над новым дизайном ее оборотной стороны, а лицевая, РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:45

2023-10-27T15:45

2023-10-27T16:06

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в следующем году, при этом регулятор будет работать над новым дизайном ее оборотной стороны, а лицевая, скорее всего, останется такой же, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.Ранее в октябре Банк России представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии, комментируя это, рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов."Что касается купюры. ... Мы предполагаем что обновленный дизайн, модификация будет в следующем году", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов о новой модификации купюры в 1000 рублей.Она добавила, что регулятор будет работать над новым дизайном оборотной стороны купюры. "Мы предполагаем, что лицевая сторона останется, как предполагалось раньше", - отметила Набиуллина.

https://ria.ru/20231016/kupyury-1903037989.html

https://ria.ru/20231016/nalichnye-1903030176.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)