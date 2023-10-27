Рейтинг@Mail.ru
Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905649913.html
Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска
Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска - РИА Новости, 27.10.2023
Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска
Украинские власти планируют принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Купянского района Харьковской области - информации, куда их увезут, нет, сообщил РИА... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:41
2023-10-27T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_8fdf37c8f846b2e2faadeff6842959f2.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Украинские власти планируют принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Купянского района Харьковской области - информации, куда их увезут, нет, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. "Мы получаем информацию о том, что оккупационные украинские власти планируют провести принудительную эвакуацию семей с детьми из десяти населенных пунктов Купянского района. "..." Их основная цель – вывоз с территории детей", - сообщил Ганчев, добавив, что Киев использует мирных жителей в своих целях. Он отметил, что информации о том, куда семьи будут вывезены, нет, а сами люди растеряны и напуганы.
https://ria.ru/20231015/soskin-1902907925.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_936c0a7b92f2b01f5e1db934577bc734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска

Ганчев: Украина планирует принудительную эвакуацию детей из Купянского района

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Украинские власти планируют принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Купянского района Харьковской области - информации, куда их увезут, нет, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Мы получаем информацию о том, что оккупационные украинские власти планируют провести принудительную эвакуацию семей с детьми из десяти населенных пунктов Купянского района. "..." Их основная цель – вывоз с территории детей", - сообщил Ганчев, добавив, что Киев использует мирных жителей в своих целях.
Он отметил, что информации о том, куда семьи будут вывезены, нет, а сами люди растеряны и напуганы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
"Просто безумие". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Купянском
15 октября, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала