https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905649913.html

Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска

Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска - РИА Новости, 27.10.2023

Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска

Украинские власти планируют принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Купянского района Харьковской области - информации, куда их увезут, нет, сообщил РИА... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:41

2023-10-27T14:41

2023-10-27T14:41

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Украинские власти планируют принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Купянского района Харьковской области - информации, куда их увезут, нет, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. "Мы получаем информацию о том, что оккупационные украинские власти планируют провести принудительную эвакуацию семей с детьми из десяти населенных пунктов Купянского района. "..." Их основная цель – вывоз с территории детей", - сообщил Ганчев, добавив, что Киев использует мирных жителей в своих целях. Он отметил, что информации о том, куда семьи будут вывезены, нет, а сами люди растеряны и напуганы.

https://ria.ru/20231015/soskin-1902907925.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр