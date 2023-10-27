https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905649913.html
Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска
Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска - РИА Новости, 27.10.2023
Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска
Украинские власти планируют принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Купянского района Харьковской области - информации, куда их увезут, нет, сообщил РИА... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:41
2023-10-27T14:41
2023-10-27T14:41
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Украинские власти планируют принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Купянского района Харьковской области - информации, куда их увезут, нет, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. "Мы получаем информацию о том, что оккупационные украинские власти планируют провести принудительную эвакуацию семей с детьми из десяти населенных пунктов Купянского района. "..." Их основная цель – вывоз с территории детей", - сообщил Ганчев, добавив, что Киев использует мирных жителей в своих целях. Он отметил, что информации о том, куда семьи будут вывезены, нет, а сами люди растеряны и напуганы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ганчев заявил о желании Киева насильно эвакуировать людей из-под Купянска
Ганчев: Украина планирует принудительную эвакуацию детей из Купянского района
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Украинские власти планируют принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Купянского района Харьковской области - информации, куда их увезут, нет, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Мы получаем информацию о том, что оккупационные украинские власти планируют провести принудительную эвакуацию семей с детьми из десяти населенных пунктов Купянского района. "..." Их основная цель – вывоз с территории детей", - сообщил Ганчев, добавив, что Киев использует мирных жителей в своих целях.
Он отметил, что информации о том, куда семьи будут вывезены, нет, а сами люди растеряны и напуганы.
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