https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905537733.html

В результате неудачных атак под Купянском ВСУ потеряли до 225 военных

В результате неудачных атак под Купянском ВСУ потеряли до 225 военных - РИА Новости, 27.10.2023

В результате неудачных атак под Купянском ВСУ потеряли до 225 военных

Группировка российских войск "Запад" отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении - общие потери противника составили до 225 военных, танк,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T05:03

2023-10-27T05:03

2023-10-27T05:03

специальная военная операция на украине

су-34

т-72 "урал"

вооруженные силы украины

сергеевка

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении - общие потери противника составили до 225 военных, танк, бронемашина "Козак", пикап, самоходная гаубица "Гвоздика" и два минометных расчета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки", - сказал Зыбинский. В свою очередь экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и два минометных расчета в районах Петропавловки, Синьковки и Степовой Новоселовки. Общие потери противника составили до 225 военнослужащих, танк Т-72, одна боевая бронированная машина "Козак" и один пикап", - уточнил он.

https://ria.ru/20231026/sobaka-1905365896.html

сергеевка

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су-34, т-72 "урал", вооруженные силы украины, сергеевка