https://ria.ru/20231027/kontrabanda-1905531167.html
На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя
На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя - РИА Новости, 27.10.2023
На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя
Контрабандный ввоз из республики Корея почти 700 литров алкоголя и более 200 блоков сигарет пресекли сотрудники погрануправления по восточному арктическому... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:35
2023-10-27T01:35
2023-10-27T01:35
россия
происшествия
камчатка
пусан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Контрабандный ввоз из республики Корея почти 700 литров алкоголя и более 200 блоков сигарет пресекли сотрудники погрануправления по восточному арктическому району ФСБ России на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства. "При пограничном оформлении транспортного рефрижератора "Канариан рифер", следовавшего из порта Пусан (Республика Корея), выявлен факт незаконного ввоза на территорию России алкогольной и табачной продукции. В балластных цистернах судна пограничники обнаружили более 667 литров различных алкогольных напитков и 222 блока сигарет", - говорится в сообщении. По предварительной оценке, стоимость продукции составляет 2,8 миллиона рублей. Владельцем груза являлся член экипажа судна, гражданин России. Он подтвердил, что собирался продать алкоголь и сигареты на территории Петропавловска-Камчатского. Груз изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ.
https://ria.ru/20230804/delo-1888222150.html
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россия, происшествия, камчатка, пусан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Камчатка, Пусан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя
Пограничники на Камчатке пресекли контрабанду почти 700 литров алкоголя из Кореи