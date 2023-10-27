https://ria.ru/20231027/kontrabanda-1905531167.html

На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя

На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя - РИА Новости, 27.10.2023

На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя

Контрабандный ввоз из республики Корея почти 700 литров алкоголя и более 200 блоков сигарет пресекли сотрудники погрануправления по восточному арктическому... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T01:35

2023-10-27T01:35

2023-10-27T01:35

россия

происшествия

камчатка

пусан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Контрабандный ввоз из республики Корея почти 700 литров алкоголя и более 200 блоков сигарет пресекли сотрудники погрануправления по восточному арктическому району ФСБ России на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства. "При пограничном оформлении транспортного рефрижератора "Канариан рифер", следовавшего из порта Пусан (Республика Корея), выявлен факт незаконного ввоза на территорию России алкогольной и табачной продукции. В балластных цистернах судна пограничники обнаружили более 667 литров различных алкогольных напитков и 222 блока сигарет", - говорится в сообщении. По предварительной оценке, стоимость продукции составляет 2,8 миллиона рублей. Владельцем груза являлся член экипажа судна, гражданин России. Он подтвердил, что собирался продать алкоголь и сигареты на территории Петропавловска-Камчатского. Груз изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ.

https://ria.ru/20230804/delo-1888222150.html

россия

камчатка

пусан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, камчатка, пусан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)