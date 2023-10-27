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На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя - РИА Новости, 27.10.2023
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01:35 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/kontrabanda-1905531167.html
На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя
На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя - РИА Новости, 27.10.2023
На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя
Контрабандный ввоз из республики Корея почти 700 литров алкоголя и более 200 блоков сигарет пресекли сотрудники погрануправления по восточному арктическому... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:35
2023-10-27T01:35
россия
происшествия
камчатка
пусан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Контрабандный ввоз из республики Корея почти 700 литров алкоголя и более 200 блоков сигарет пресекли сотрудники погрануправления по восточному арктическому району ФСБ России на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства. "При пограничном оформлении транспортного рефрижератора "Канариан рифер", следовавшего из порта Пусан (Республика Корея), выявлен факт незаконного ввоза на территорию России алкогольной и табачной продукции. В балластных цистернах судна пограничники обнаружили более 667 литров различных алкогольных напитков и 222 блока сигарет", - говорится в сообщении. По предварительной оценке, стоимость продукции составляет 2,8 миллиона рублей. Владельцем груза являлся член экипажа судна, гражданин России. Он подтвердил, что собирался продать алкоголь и сигареты на территории Петропавловска-Камчатского. Груз изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ.
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россия, происшествия, камчатка, пусан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Камчатка, Пусан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Камчатке пресекли контрабандный ввоз из Кореи почти 700 литров алкоголя

Пограничники на Камчатке пресекли контрабанду почти 700 литров алкоголя из Кореи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Контрабандный ввоз из республики Корея почти 700 литров алкоголя и более 200 блоков сигарет пресекли сотрудники погрануправления по восточному арктическому району ФСБ России на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства.
"При пограничном оформлении транспортного рефрижератора "Канариан рифер", следовавшего из порта Пусан (Республика Корея), выявлен факт незаконного ввоза на территорию России алкогольной и табачной продукции. В балластных цистернах судна пограничники обнаружили более 667 литров различных алкогольных напитков и 222 блока сигарет", - говорится в сообщении.
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По предварительной оценке, стоимость продукции составляет 2,8 миллиона рублей. Владельцем груза являлся член экипажа судна, гражданин России. Он подтвердил, что собирался продать алкоголь и сигареты на территории Петропавловска-Камчатского. Груз изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ.
 
РоссияПроисшествияКамчаткаПусанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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