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США не знают, когда и как завершится палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 27.10.2023
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22:26 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/konflikt-1905743748.html
США не знают, когда и как завершится палестино-израильский конфликт
США не знают, когда и как завершится палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 27.10.2023
США не знают, когда и как завершится палестино-израильский конфликт
США не знают, сколько еще будет длиться палестино-израильский конфликт, а также как и когда он закончится, заявил координатор по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T22:26
2023-10-27T22:26
в мире
израиль
россия
сша
джон кирби
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США не знают, сколько еще будет длиться палестино-израильский конфликт, а также как и когда он закончится, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Сложно говорить о том, как это закончится", - сообщил он журналистам, говоря о перспективах завершения палестино-израильского конфликта. Кирби отметил, что не готов прогнозировать сроки и условия завершения нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/katastrofa-1905743223.html
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в мире, израиль, россия, сша, джон кирби, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин
В мире, Израиль, Россия, США, Джон Кирби, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин
США не знают, когда и как завершится палестино-израильский конфликт

Белый дом: США не знают, когда и как завершится палестино-израильский конфликт

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США не знают, сколько еще будет длиться палестино-израильский конфликт, а также как и когда он закончится, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«
"Сложно говорить о том, как это закончится", - сообщил он журналистам, говоря о перспективах завершения палестино-израильского конфликта.
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Кирби отметил, что не готов прогнозировать сроки и условия завершения нынешней эскалации палестино-израильского конфликта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияСШАДжон КирбиХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир Путин
 
 
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