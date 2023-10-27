https://ria.ru/20231027/konferentsiya-1905724114.html

В Риме открылась Международная антивоенная конференция

В Риме открылась Международная антивоенная конференция - РИА Новости, 27.10.2023

В Риме открылась Международная антивоенная конференция

Международная конференция антивоенных ассоциаций с призывами "остановить Третью мировую войну" и "прекратить агрессию США и НАТО" открылась в пятницу в Риме,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:44

2023-10-27T19:44

2023-10-27T19:50

в мире

сша

нато

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905725064_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d9d61ca5499261c989776c337bd5d0c.jpg

РИМ, 27 окт – РИА Новости. Международная конференция антивоенных ассоциаций с призывами "остановить Третью мировую войну" и "прекратить агрессию США и НАТО" открылась в пятницу в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Организаторами двухдневного мероприятия стало итальянское движение "Фронт несогласия", традиционно выступающее с антизападных и пророссийских позиций, а также левые и антифашистские организации из различных уголков мира. "США втягивают мир в новую мировую, проводя войны там, где им это выгодно. Мы увидели это на Украине, потому что этот конфликт – не агрессия России, а агрессия США и всех их вассалов. Это центральный нашей работы – мы должны победить НАТО", - заявил один из представителей оргкомитета, австрийский активист Вильхельм Лангталер. С трибуны к собравшимся обратились делегаты из Южной Кореи, США, Италии, Китая и России и других стран, в разных формах поддерживающих пацифистские, левые и антиглобалистские идеи. В зале мероприятия одного из римских отелей собрались свыше сотни человек. Помимо выступлений против НАТО и империализма, часть высказанных идей касалась конфликта на Ближнем Востоке, где ответственность за агрессию была также возложена на Израиль и политику Запада. "Все лозунги вроде защиты прав человека рушатся сейчас из-за происходящего в Палестине, фактически там идет геноцид. США управляют Европой перед лицом арабских стран, и то же самое происходит на Украине. Эта страна оказалась в конфликте из-за расширения НАТО", - заявил российским журналистам представитель "Социалистической молодежи Марокко" Саид Баккали. Италию на конференции представляла культурная ассоциация "Венето-Россия" во главе с Пальмарино Дзоккателли. В разговоре с прессой он рассказал, что его группа поддерживает взгляды организаторов. "Они в прошлом присоединялись к нашим инициативам, в том числе против отправки вооружений на Украину, против антироссийских санкций и выход Италии из НАТО. Наш сигнал распространится и надеюсь, что европейские и итальянские политики его услышат", - заявил Дзоккателли. Участники конференции намерены принять финальную декларацию с осуждением "агрессивной политики США и их ближайших союзников". В документе указывается, что "конфликт на Украине начался в 2014 году с вдохновленного США переворота", а "война против России ведется с момента незаконного распада СССР". По итогам мероприятия будет решено "проводить международные действия в поддержку России, Донбасса и Палестины".

https://ria.ru/20231020/protesty-1904214173.html

https://ria.ru/20231005/aktivisty-1900577543.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нато, украина, россия