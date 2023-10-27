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В Риме открылась Международная антивоенная конференция - РИА Новости, 27.10.2023
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19:44 27.10.2023 (обновлено: 19:50 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/konferentsiya-1905724114.html
В Риме открылась Международная антивоенная конференция
В Риме открылась Международная антивоенная конференция - РИА Новости, 27.10.2023
В Риме открылась Международная антивоенная конференция
Международная конференция антивоенных ассоциаций с призывами "остановить Третью мировую войну" и "прекратить агрессию США и НАТО" открылась в пятницу в Риме,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:44
2023-10-27T19:50
в мире
сша
нато
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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Международная конференция антивоенных ассоциаций с призывами "остановить Третью мировую войну" и "прекратить агрессию США и НАТО" открылась в пятницу в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Организаторами двухдневного мероприятия стало итальянское движение "Фронт несогласия", традиционно выступающее с антизападных и пророссийских позиций, а также левые и антифашистские организации из различных уголков мира. "США втягивают мир в новую мировую, проводя войны там, где им это выгодно. Мы увидели это на Украине, потому что этот конфликт – не агрессия России, а агрессия США и всех их вассалов. Это центральный нашей работы – мы должны победить НАТО", - заявил один из представителей оргкомитета, австрийский активист Вильхельм Лангталер. С трибуны к собравшимся обратились делегаты из Южной Кореи, США, Италии, Китая и России и других стран, в разных формах поддерживающих пацифистские, левые и антиглобалистские идеи. В зале мероприятия одного из римских отелей собрались свыше сотни человек. Помимо выступлений против НАТО и империализма, часть высказанных идей касалась конфликта на Ближнем Востоке, где ответственность за агрессию была также возложена на Израиль и политику Запада. "Все лозунги вроде защиты прав человека рушатся сейчас из-за происходящего в Палестине, фактически там идет геноцид. США управляют Европой перед лицом арабских стран, и то же самое происходит на Украине. Эта страна оказалась в конфликте из-за расширения НАТО", - заявил российским журналистам представитель "Социалистической молодежи Марокко" Саид Баккали. Италию на конференции представляла культурная ассоциация "Венето-Россия" во главе с Пальмарино Дзоккателли. В разговоре с прессой он рассказал, что его группа поддерживает взгляды организаторов. "Они в прошлом присоединялись к нашим инициативам, в том числе против отправки вооружений на Украину, против антироссийских санкций и выход Италии из НАТО. Наш сигнал распространится и надеюсь, что европейские и итальянские политики его услышат", - заявил Дзоккателли. Участники конференции намерены принять финальную декларацию с осуждением "агрессивной политики США и их ближайших союзников". В документе указывается, что "конфликт на Украине начался в 2014 году с вдохновленного США переворота", а "война против России ведется с момента незаконного распада СССР". По итогам мероприятия будет решено "проводить международные действия в поддержку России, Донбасса и Палестины".
https://ria.ru/20231020/protesty-1904214173.html
https://ria.ru/20231005/aktivisty-1900577543.html
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в мире, сша, нато, украина, россия
В мире, США, НАТО, Украина, Россия
В Риме открылась Международная антивоенная конференция

В Риме открылась Международная антивоенная конференция c лозунгами против НАТО

© Фото : Fronte del DissensoУчастники международной конференции антивоенных ассоциаций в Риме
Участники международной конференции антивоенных ассоциаций в Риме - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Fronte del Dissenso
Участники международной конференции антивоенных ассоциаций в Риме
Читать ria.ru в
РИМ, 27 окт – РИА Новости. Международная конференция антивоенных ассоциаций с призывами "остановить Третью мировую войну" и "прекратить агрессию США и НАТО" открылась в пятницу в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами двухдневного мероприятия стало итальянское движение "Фронт несогласия", традиционно выступающее с антизападных и пророссийских позиций, а также левые и антифашистские организации из различных уголков мира.
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«
"США втягивают мир в новую мировую, проводя войны там, где им это выгодно. Мы увидели это на Украине, потому что этот конфликт – не агрессия России, а агрессия США и всех их вассалов. Это центральный нашей работы – мы должны победить НАТО", - заявил один из представителей оргкомитета, австрийский активист Вильхельм Лангталер.
С трибуны к собравшимся обратились делегаты из Южной Кореи, США, Италии, Китая и России и других стран, в разных формах поддерживающих пацифистские, левые и антиглобалистские идеи. В зале мероприятия одного из римских отелей собрались свыше сотни человек.
Помимо выступлений против НАТО и империализма, часть высказанных идей касалась конфликта на Ближнем Востоке, где ответственность за агрессию была также возложена на Израиль и политику Запада.
«
"Все лозунги вроде защиты прав человека рушатся сейчас из-за происходящего в Палестине, фактически там идет геноцид. США управляют Европой перед лицом арабских стран, и то же самое происходит на Украине. Эта страна оказалась в конфликте из-за расширения НАТО", - заявил российским журналистам представитель "Социалистической молодежи Марокко" Саид Баккали.
Италию на конференции представляла культурная ассоциация "Венето-Россия" во главе с Пальмарино Дзоккателли. В разговоре с прессой он рассказал, что его группа поддерживает взгляды организаторов. "Они в прошлом присоединялись к нашим инициативам, в том числе против отправки вооружений на Украину, против антироссийских санкций и выход Италии из НАТО. Наш сигнал распространится и надеюсь, что европейские и итальянские политики его услышат", - заявил Дзоккателли.
Участники конференции намерены принять финальную декларацию с осуждением "агрессивной политики США и их ближайших союзников". В документе указывается, что "конфликт на Украине начался в 2014 году с вдохновленного США переворота", а "война против России ведется с момента незаконного распада СССР". По итогам мероприятия будет решено "проводить международные действия в поддержку России, Донбасса и Палестины".
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