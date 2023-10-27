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Липецкий кофе будут продавать в местных кафе и ресторанах - РИА Новости, 27.10.2023
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Липецкая область
 
16:37 27.10.2023 (обновлено: 16:38 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/kofe-1905682858.html
Липецкий кофе будут продавать в местных кафе и ресторанах
Липецкий кофе будут продавать в местных кафе и ресторанах - РИА Новости, 27.10.2023
Липецкий кофе будут продавать в местных кафе и ресторанах
Продукцию кофейной компании, работающей на территории ОЭЗ "Липецк", будут скоро продавать в местных кафе и ресторанах, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:37
2023-10-27T16:38
липецкая область
игорь артамонов
бизнес
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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Продукцию кофейной компании, работающей на территории ОЭЗ "Липецк", будут скоро продавать в местных кафе и ресторанах, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что с продукцией кофейного производителя рестораторов познакомили специалисты регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, задача которых - как можно шире представить товары местных производителей на отечественном рынке. Как сообщил Артамонов, завод по обжарке кофе открылся на территории ОЭЗ "Липецк" в 2019 году. Он занимает площадь в четыре тысячи квадратных метров и имеет современную автоматизированную производственную линию мощностью 500 килограммов в час с уникальной системой контроля обжарки. Предприятие выпускает кофе жареный в зернах под собственными брендами и по своим рецептам. В процессе производства продукт проходит множество этапов очистки, что исключает попадание инородных предметов в готовый продукт. За качество отвечают специалисты собственной лаборатории. "Продукция местных производителей востребованная и, что особенно важно, очень качественная. Мы стараемся создавать все необходимые условия для продвижения товаров липецких производителей, чтобы покупатели могли найти их не только на полках магазинов, но и на предприятиях общественного питания", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20231027/investpotentsial-1905680447.html
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игорь артамонов, бизнес
Липецкая область, Игорь Артамонов, Бизнес

Липецкий кофе будут продавать в местных кафе и ресторанах

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Продукцию кофейной компании, работающей на территории ОЭЗ "Липецк", будут скоро продавать в местных кафе и ресторанах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что с продукцией кофейного производителя рестораторов познакомили специалисты регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, задача которых - как можно шире представить товары местных производителей на отечественном рынке.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Как сообщил Артамонов, завод по обжарке кофе открылся на территории ОЭЗ "Липецк" в 2019 году. Он занимает площадь в четыре тысячи квадратных метров и имеет современную автоматизированную производственную линию мощностью 500 килограммов в час с уникальной системой контроля обжарки.
Предприятие выпускает кофе жареный в зернах под собственными брендами и по своим рецептам. В процессе производства продукт проходит множество этапов очистки, что исключает попадание инородных предметов в готовый продукт. За качество отвечают специалисты собственной лаборатории.
"Продукция местных производителей востребованная и, что особенно важно, очень качественная. Мы стараемся создавать все необходимые условия для продвижения товаров липецких производителей, чтобы покупатели могли найти их не только на полках магазинов, но и на предприятиях общественного питания", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновБизнес
 
 
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