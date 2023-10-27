https://ria.ru/20231027/kofe-1905682858.html

Липецкий кофе будут продавать в местных кафе и ресторанах

Липецкий кофе будут продавать в местных кафе и ресторанах - РИА Новости, 27.10.2023

Липецкий кофе будут продавать в местных кафе и ресторанах

Продукцию кофейной компании, работающей на территории ОЭЗ "Липецк", будут скоро продавать в местных кафе и ресторанах, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:37

2023-10-27T16:37

2023-10-27T16:38

липецкая область

игорь артамонов

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893074397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ea83430560f28ccd8d4ce1a23c8c14d.jpg

ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Продукцию кофейной компании, работающей на территории ОЭЗ "Липецк", будут скоро продавать в местных кафе и ресторанах, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что с продукцией кофейного производителя рестораторов познакомили специалисты регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, задача которых - как можно шире представить товары местных производителей на отечественном рынке. Как сообщил Артамонов, завод по обжарке кофе открылся на территории ОЭЗ "Липецк" в 2019 году. Он занимает площадь в четыре тысячи квадратных метров и имеет современную автоматизированную производственную линию мощностью 500 килограммов в час с уникальной системой контроля обжарки. Предприятие выпускает кофе жареный в зернах под собственными брендами и по своим рецептам. В процессе производства продукт проходит множество этапов очистки, что исключает попадание инородных предметов в готовый продукт. За качество отвечают специалисты собственной лаборатории. "Продукция местных производителей востребованная и, что особенно важно, очень качественная. Мы стараемся создавать все необходимые условия для продвижения товаров липецких производителей, чтобы покупатели могли найти их не только на полках магазинов, но и на предприятиях общественного питания", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231027/investpotentsial-1905680447.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, бизнес