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Глава МИД КНР заявил о наличии как общих интересов, так и разногласий с США - РИА Новости, 27.10.2023
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01:55 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/kitay-1905532506.html
Глава МИД КНР заявил о наличии как общих интересов, так и разногласий с США
Глава МИД КНР заявил о наличии как общих интересов, так и разногласий с США - РИА Новости, 27.10.2023
Глава МИД КНР заявил о наличии как общих интересов, так и разногласий с США
Пекин и Вашингтон разделяют важные интересы, несмотря на разногласия, они должны вместе отвечать на вызовы и работать над нормализацией двусторонних отношений,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:55
2023-10-27T01:55
сша
китай
пекин
ван и (политик)
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Пекин и Вашингтон разделяют важные интересы, несмотря на разногласия, они должны вместе отвечать на вызовы и работать над нормализацией двусторонних отношений, заявил в четверг в США глава МИД КНР Ван И. "Китай и США - две большие державы, у которых, хотя есть разногласия, есть общие интересы и вызовы, на которые мы должны отвечать сообща", - сказал глава МИД КНР журналистам. Указав, что, хотя периодически в двусторонних отношениях этих стран случаются сложности, он подчеркнул, что "сторонам необходимо поддерживать диалог" и работать "над нормализацией отношений". "Мы должны не только восстановить диалог, он должен быть всеобъемлющим и служить повышению взаимопонимания,... расширению основы для взаимодействия, что в свою очередь будет идти на пользу обеим сторонам", - сказал глава китайской дипломатии, подчеркнув, что именно посредством диалога сторонам удастся "стабилизировать двусторонние отношения, вернув их к стабильному и постоянному взаимодействию". Ван И поблагодарил госсекретаря Энтони Блинкена за приглашение и выразил надежду на конструктивные переговоры с ним. Госсекретарь США отказался выступить перед журналистами с ответным словом, сообщив лишь, что он "согласен" со всем сказанным китайским коллегой. Отношения США И КНР испортились еще во время президентства Дональда Трампа и значительно обострились в прошлом году после визита на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В ответ на ее поездку Пекин прервал все контакты с США и провел военные учения в Тайваньском проливе. Наметившееся было через несколько месяцев потепление отношений буквально подорвал залетевший в воздушное пространство США китайский метеостат, который Вашингтон назвал разведывательным. В свете этого инцидента Блинкен отменил планировавшуюся поездку в Китай. Постепенное восстановление отношений началось лишь летом текущего года, когда поездку в Пекин совершила министр финансов США Джанет Йеллен и ряд других представителей Вашингтона.
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сша, китай, пекин, ван и (политик), энтони блинкен, дональд трамп, в мире
США, Китай, Пекин, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Дональд Трамп, В мире
Глава МИД КНР заявил о наличии как общих интересов, так и разногласий с США

Ван И: КНР и США разделяют важные интересы, несмотря на разногласия

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Пекин и Вашингтон разделяют важные интересы, несмотря на разногласия, они должны вместе отвечать на вызовы и работать над нормализацией двусторонних отношений, заявил в четверг в США глава МИД КНР Ван И.
«
"Китай и США - две большие державы, у которых, хотя есть разногласия, есть общие интересы и вызовы, на которые мы должны отвечать сообща", - сказал глава МИД КНР журналистам.
Указав, что, хотя периодически в двусторонних отношениях этих стран случаются сложности, он подчеркнул, что "сторонам необходимо поддерживать диалог" и работать "над нормализацией отношений". "Мы должны не только восстановить диалог, он должен быть всеобъемлющим и служить повышению взаимопонимания,... расширению основы для взаимодействия, что в свою очередь будет идти на пользу обеим сторонам", - сказал глава китайской дипломатии, подчеркнув, что именно посредством диалога сторонам удастся "стабилизировать двусторонние отношения, вернув их к стабильному и постоянному взаимодействию".
Ван И поблагодарил госсекретаря Энтони Блинкена за приглашение и выразил надежду на конструктивные переговоры с ним. Госсекретарь США отказался выступить перед журналистами с ответным словом, сообщив лишь, что он "согласен" со всем сказанным китайским коллегой.
Отношения США И КНР испортились еще во время президентства Дональда Трампа и значительно обострились в прошлом году после визита на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В ответ на ее поездку Пекин прервал все контакты с США и провел военные учения в Тайваньском проливе. Наметившееся было через несколько месяцев потепление отношений буквально подорвал залетевший в воздушное пространство США китайский метеостат, который Вашингтон назвал разведывательным. В свете этого инцидента Блинкен отменил планировавшуюся поездку в Китай. Постепенное восстановление отношений началось лишь летом текущего года, когда поездку в Пекин совершила министр финансов США Джанет Йеллен и ряд других представителей Вашингтона.
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