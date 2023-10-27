Глава МИД КНР заявил о наличии как общих интересов, так и разногласий с США
Ван И: КНР и США разделяют важные интересы, несмотря на разногласия
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Пекин и Вашингтон разделяют важные интересы, несмотря на разногласия, они должны вместе отвечать на вызовы и работать над нормализацией двусторонних отношений, заявил в четверг в США глава МИД КНР Ван И.
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"Китай и США - две большие державы, у которых, хотя есть разногласия, есть общие интересы и вызовы, на которые мы должны отвечать сообща", - сказал глава МИД КНР журналистам.
Указав, что, хотя периодически в двусторонних отношениях этих стран случаются сложности, он подчеркнул, что "сторонам необходимо поддерживать диалог" и работать "над нормализацией отношений". "Мы должны не только восстановить диалог, он должен быть всеобъемлющим и служить повышению взаимопонимания,... расширению основы для взаимодействия, что в свою очередь будет идти на пользу обеим сторонам", - сказал глава китайской дипломатии, подчеркнув, что именно посредством диалога сторонам удастся "стабилизировать двусторонние отношения, вернув их к стабильному и постоянному взаимодействию".
Ван И поблагодарил госсекретаря Энтони Блинкена за приглашение и выразил надежду на конструктивные переговоры с ним. Госсекретарь США отказался выступить перед журналистами с ответным словом, сообщив лишь, что он "согласен" со всем сказанным китайским коллегой.
Отношения США И КНР испортились еще во время президентства Дональда Трампа и значительно обострились в прошлом году после визита на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В ответ на ее поездку Пекин прервал все контакты с США и провел военные учения в Тайваньском проливе. Наметившееся было через несколько месяцев потепление отношений буквально подорвал залетевший в воздушное пространство США китайский метеостат, который Вашингтон назвал разведывательным. В свете этого инцидента Блинкен отменил планировавшуюся поездку в Китай. Постепенное восстановление отношений началось лишь летом текущего года, когда поездку в Пекин совершила министр финансов США Джанет Йеллен и ряд других представителей Вашингтона.