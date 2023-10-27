https://ria.ru/20231027/khimki-1905680712.html

Театральный каток откроют в Химках в середине ноября

Театральный каток откроют в Химках в середине ноября - РИА Новости, 27.10.2023

Театральный каток откроют в Химках в середине ноября

В химкинском сквере "Юбилейный" готовят к сезону Театральный каток, его планируют открыть 15 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:30

2023-10-27T16:30

2023-10-27T16:30

химки

татьяна навка

илья авербух

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В химкинском сквере "Юбилейный" готовят к сезону Театральный каток, его планируют открыть 15 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Общий размер площадки – почти 2,5 тысячи квадратных метров, здесь смогут одновременно кататься 150 человек. Этот каток станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне, отметили в пресс-службе. "Ежегодно наш Театральный каток становится одним из самых популярных во всем регионе. Уверен, что и в этом году каток завоюет сердца жителей и гостей города. Отмечу, что традиционно вход на каток для всех желающих будет бесплатным", - отметил глава городского округа Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-служба. На данный момент рабочие устанавливают борты и монтируют пластиковые фреоновые трубки в основание. В этом сезоне также установят сцену, на которой во время новогодних каникул и в выходные дни будут выступать артисты и музыкальные коллективы. В ближайшие дни специалисты приступят к заливке льда. Для удобства жителей на территории организуют прокат и заточку коньков. Кроме того, будут работать опытные инструкторы, которые поставят на лед детей и взрослых. Также вблизи катка откроют кафе. Лед искусственный, поэтому каток будет открыт и в плюсовую температуру. Планируется, что ледовый сезон на Театральном катке продлится до 15 марта. Предварительный режим работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 21:30, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:30. Вход – свободный. Продолжительность сеанса: полтора часа. В прошлом году на льду в Химках выступили звезды отечественного фигурного катания под руководством Татьяны Навки и Ильи Авербуха.

https://ria.ru/20231025/biznes-forum-1905252319.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, татьяна навка, илья авербух