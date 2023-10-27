https://ria.ru/20231027/khamas-1905723505.html

ХАМАС ответило на обвинение Израиля о штабе под больницей в Газе

ХАМАС ответило на обвинение Израиля о штабе под больницей в Газе - РИА Новости, 27.10.2023

ХАМАС ответило на обвинение Израиля о штабе под больницей в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что утверждения израильской армии о базировании в крупнейшей в секторе Газа больнице "Шифа" руководства организации... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:43

2023-10-27T19:43

2023-10-27T19:43

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оон

армия обороны израиля (цахал)

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ТУНИС, 27 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что утверждения израильской армии о базировании в крупнейшей в секторе Газа больнице "Шифа" руководства организации являются предлогом для ее бомбардировки. "Эти ложные обвинения…преступны и опасны, так как они открывают путь для нападения на центральную больницу, в которой находятся тысячи пациентов и раненых, а также более 40 тысяч перемещенных лиц", - говорится в распространенном заявлении ХАМАС. Ранее в пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что на территории крупнейшей больницы в секторе Газа "Шифа" расположен командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль. По его словам, помимо больницы "Шифа", где насчитывается 1500 коек и 4000 сотрудников, ХАМАС использует и другие "чувствительные" объекты, такие как школы, мечети, центры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и многие другие, в качестве щитов для своей сети подземных туннелей в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/organizatsiya-1905698423.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году