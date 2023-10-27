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В Газе заявили о неубедительности идеи Макрона о коалиции против ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023
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16:15 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/khamas-1905675089.html
В Газе заявили о неубедительности идеи Макрона о коалиции против ХАМАС
В Газе заявили о неубедительности идеи Макрона о коалиции против ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023
В Газе заявили о неубедительности идеи Макрона о коалиции против ХАМАС
Поддержка Палестины среди членов ООН на голосовании в генассамблее показывает неубедительность идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о создании... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:15
2023-10-27T16:15
в мире
израиль
палестина
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Поддержка Палестины среди членов ООН на голосовании в генассамблее показывает неубедительность идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о создании международной коалиции по борьбе с движением ХАМАС, рассказал в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешней политике движения Муса Абу Марзук. "Что касается создания международной коалиции: Очевидно, что если бы им удалось создать международную коалицию против движения ХАМАС, то у них бы получилось в Совете безопасности (ООН), но судя по голосованию в Генассамблее ООН, весь мир поддерживает ХАМАС и против Америки", - сказал Абу Марзук, находящийся с визитом в Москве. Со слов собеседника агентства, стремление коллективного Запада создать международную коалицию по борьбе с движением ХАМАС наподобие аналогичной коалиции против запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* свидетельствует о его "сокрушительном поражении" в попытках защитить Израиль. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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в мире, израиль, палестина, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Палестина, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
В Газе заявили о неубедительности идеи Макрона о коалиции против ХАМАС

Абу Марзук: голосование показало неубедительность идеи коалиции против ХАМАС

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель внешнеполитического отдела, член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук
Руководитель внешнеполитического отдела, член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель внешнеполитического отдела, член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Поддержка Палестины среди членов ООН на голосовании в генассамблее показывает неубедительность идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о создании международной коалиции по борьбе с движением ХАМАС, рассказал в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешней политике движения Муса Абу Марзук.
"Что касается создания международной коалиции: Очевидно, что если бы им удалось создать международную коалицию против движения ХАМАС, то у них бы получилось в Совете безопасности (ООН), но судя по голосованию в Генассамблее ООН, весь мир поддерживает ХАМАС и против Америки", - сказал Абу Марзук, находящийся с визитом в Москве.
Мужчина с флагом на монументе Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Ближневосточный гамбит: Европа вышла из игры
23 октября, 08:00
Со слов собеседника агентства, стремление коллективного Запада создать международную коалицию по борьбе с движением ХАМАС наподобие аналогичной коалиции против запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* свидетельствует о его "сокрушительном поражении" в попытках защитить Израиль.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Вчера, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
* Запрещенная в России террористическая организация
Акция в поддержку Палестины в Париже
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильПалестинаМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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