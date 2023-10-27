https://ria.ru/20231027/khalatnost-1905661281.html
Главу Нацслужбы здоровья Украины обвинили в служебной халатности
Главу Нацслужбы здоровья Украины обвинили в служебной халатности - РИА Новости, 27.10.2023
Главу Нацслужбы здоровья Украины обвинили в служебной халатности
Главе Национальной службы здоровья Украины предъявлено обвинение в служебной халатности, нанесшей ущерб почти 55 тысяч долларов, сообщили офисе генпрокурора... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:24
2023-10-27T15:24
2023-10-27T15:24
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Главе Национальной службы здоровья Украины предъявлено обвинение в служебной халатности, нанесшей ущерб почти 55 тысяч долларов, сообщили офисе генпрокурора страны. "Служебная халатность с убытками более двух миллионов гривен (почти 55 тысяч долларов - ред.)... При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора уведомлена о подозрении в служебной халатности глава Национальной службы здоровья Украины", - говорится в публикации в Telegram-канале офиса Генерального прокурора Украины. Сообщается, что руководитель не обеспечил должный контроль за проведением работ по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения. Имя фигуранта дела не указывается, однако известно, что Национальную службу здоровья Украины с ноября 2021 года возглавляет Наталия Гусак.
https://ria.ru/20231024/khalatnost-1905029066.html
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в мире, украина
Главу Нацслужбы здоровья Украины обвинили в служебной халатности
Главу Нацслужбы здоровья Украины обвинили в халатности с ущербом 55 тыс долларов