https://ria.ru/20231027/kapremont-1905619355.html
КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде
КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде - РИА Новости, 27.10.2023
КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:35
2023-10-27T13:35
2023-10-27T13:35
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петр бирюков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде. Коллектор был построен 40 лет назад, благодаря проведенным работам срок его безопасной эксплуатации увеличен минимум в два раза. Разработанный проект полностью исключал земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставил никаких неудобств местным жителям, подача энергоресурсов осуществлялась в полном объеме", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проводили в несколько этапов. "Вначале был выполнен комплекс подготовительных мероприятий, который включал защиту кабелей и других коммуникаций, очистку бетонных поверхностей от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе провели работы по укрепление кирпичной кладки стен коллектора, восстановлению водонепроницаемости и гидроизоляции, усилению и восстановлению почти 5 тысячи квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоград, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде. Коллектор был построен 40 лет назад, благодаря проведенным работам срок его безопасной эксплуатации увеличен минимум в два раза. Разработанный проект полностью исключал земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставил никаких неудобств местным жителям, подача энергоресурсов осуществлялась в полном объеме", - сказал Бирюков
.
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Заммэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проводили в несколько этапов.
"Вначале был выполнен комплекс подготовительных мероприятий, который включал защиту кабелей и других коммуникаций, очистку бетонных поверхностей от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе провели работы по укрепление кирпичной кладки стен коллектора, восстановлению водонепроницаемости и гидроизоляции, усилению и восстановлению почти 5 тысячи квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций.