https://ria.ru/20231027/kapremont-1905619355.html

КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде

КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде - РИА Новости, 27.10.2023

КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:35

2023-10-27T13:35

2023-10-27T13:35

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зеленоград

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде. Коллектор был построен 40 лет назад, благодаря проведенным работам срок его безопасной эксплуатации увеличен минимум в два раза. Разработанный проект полностью исключал земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставил никаких неудобств местным жителям, подача энергоресурсов осуществлялась в полном объеме", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проводили в несколько этапов. "Вначале был выполнен комплекс подготовительных мероприятий, который включал защиту кабелей и других коммуникаций, очистку бетонных поверхностей от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе провели работы по укрепление кирпичной кладки стен коллектора, восстановлению водонепроницаемости и гидроизоляции, усилению и восстановлению почти 5 тысячи квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций.

https://realty.ria.ru/20231027/viktorina-1905090323.html

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Артем Смирнов

зеленоград, москва, петр бирюков