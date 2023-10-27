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КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде - РИА Новости, 27.10.2023
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13:35 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/kapremont-1905619355.html
КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде
КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде - РИА Новости, 27.10.2023
КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:35
2023-10-27T13:35
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зеленоград
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петр бирюков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде. Коллектор был построен 40 лет назад, благодаря проведенным работам срок его безопасной эксплуатации увеличен минимум в два раза. Разработанный проект полностью исключал земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставил никаких неудобств местным жителям, подача энергоресурсов осуществлялась в полном объеме", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проводили в несколько этапов. "Вначале был выполнен комплекс подготовительных мероприятий, который включал защиту кабелей и других коммуникаций, очистку бетонных поверхностей от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе провели работы по укрепление кирпичной кладки стен коллектора, восстановлению водонепроницаемости и гидроизоляции, усилению и восстановлению почти 5 тысячи квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций.
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зеленоград, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Москва, Петр Бирюков

КГХ завершил капремонт коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде. Коллектор был построен 40 лет назад, благодаря проведенным работам срок его безопасной эксплуатации увеличен минимум в два раза. Разработанный проект полностью исключал земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставил никаких неудобств местным жителям, подача энергоресурсов осуществлялась в полном объеме", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проводили в несколько этапов.
"Вначале был выполнен комплекс подготовительных мероприятий, который включал защиту кабелей и других коммуникаций, очистку бетонных поверхностей от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе провели работы по укрепление кирпичной кладки стен коллектора, восстановлению водонепроницаемости и гидроизоляции, усилению и восстановлению почти 5 тысячи квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗеленоградМоскваПетр Бирюков
 
 
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