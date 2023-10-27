https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905614371.html
Камчатка и Китай договорились о студенческом обмене, заявил Солодов
Камчатка и Китай договорились о студенческом обмене, заявил Солодов - РИА Новости, 27.10.2023
Камчатка и Китай договорились о студенческом обмене, заявил Солодов
Студенты Камчатки и китайской провинции Хэйлунцзян смогут обучаться по обмену в рамках договоренностей, достигнутых правительством Камчатки, сообщил в своем... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:10
2023-10-27T13:10
2023-10-27T13:15
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Студенты Камчатки и китайской провинции Хэйлунцзян смогут обучаться по обмену в рамках договоренностей, достигнутых правительством Камчатки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас находится с рабочей командировкой в КНР. "Китайский язык и сотрудничество с Китаем в целом набирает все большую популярность у наших студентов. Китай - главный зарубежный партнер России, что подтверждено на прошедшей встречи президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина. Поэтому совместные программы с Хэйлунцзянским университетом, уверен, что станут важным конкурентным преимуществом нашего университета", - сказал Солодов. Камчатка предложила китайскому вузу сотрудничество в сфере изучения мирового океана, геологии и вулканологии и прохождение практики на Камчатке для китайских студентов - экологов и будущих специалистов туристической сферы. Студенты с Камчатки смогут проходить в Хэйлунцзянском университете языковую практику. В рамках рабочей командировки делегация Камчатского края посетила города Харбин и Циндао. Там они приняли участие в международной выставке рыбного хозяйства, провели переговоры по вопросам развития туризма, судоремонта, строительства, транспорта и логистики.
https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905608803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, владимир солодов, владимир путин, си цзиньпин, камчатский край, китай
Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Камчатский край, Китай
Камчатка и Китай договорились о студенческом обмене, заявил Солодов
Солодов: студенты с Камчатки и из Хэйлунцзяна смогут обучаться по обмену