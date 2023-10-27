https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905608803.html

Первые промотуры на Камчатку для туроператоров Китая проведут в 2024 году

Первые промотуры на Камчатку для туроператоров Китая проведут в 2024 году - РИА Новости, 27.10.2023

Первые промотуры на Камчатку для туроператоров Китая проведут в 2024 году

Первые специальные промотуры на Камчатку для туроператоров из китайской провинции Хэйлунцзян проведут в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:54

2023-10-27T12:54

2023-10-27T12:54

камчатский край

китай

камчатка

камчатский край

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Первые специальные промотуры на Камчатку для туроператоров из китайской провинции Хэйлунцзян проведут в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас находится с рабочей командировкой в КНР. "Уже в следующем году в наш регион приедут первые туристы из провинции Хейлудзян. Мы договорились о наращивании потока гостей из Китая. Интенсификация потока туристов из Китая - это дополнительный приток инвестиций в край, а значит развитие туристической инфраструктуры и региона в целом", - сказал Солодов. В рамках рабочей командировки делегация Камчатского края посетила города Харбин и Циндао. Там они приняли участие в международной выставке рыбного хозяйства, провели переговоры по вопросам развития туризма, судоремонта, строительства, транспорта и логистики.

https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903515029.html

китай

камчатка

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, камчатка, камчатский край, владимир солодов