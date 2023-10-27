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Первые промотуры на Камчатку для туроператоров Китая проведут в 2024 году - РИА Новости, 27.10.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
12:54 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905608803.html
Первые промотуры на Камчатку для туроператоров Китая проведут в 2024 году
Первые промотуры на Камчатку для туроператоров Китая проведут в 2024 году - РИА Новости, 27.10.2023
Первые промотуры на Камчатку для туроператоров Китая проведут в 2024 году
Первые специальные промотуры на Камчатку для туроператоров из китайской провинции Хэйлунцзян проведут в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:54
2023-10-27T12:54
камчатский край
китай
камчатка
камчатский край
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Первые специальные промотуры на Камчатку для туроператоров из китайской провинции Хэйлунцзян проведут в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас находится с рабочей командировкой в КНР. "Уже в следующем году в наш регион приедут первые туристы из провинции Хейлудзян. Мы договорились о наращивании потока гостей из Китая. Интенсификация потока туристов из Китая - это дополнительный приток инвестиций в край, а значит развитие туристической инфраструктуры и региона в целом", - сказал Солодов. В рамках рабочей командировки делегация Камчатского края посетила города Харбин и Циндао. Там они приняли участие в международной выставке рыбного хозяйства, провели переговоры по вопросам развития туризма, судоремонта, строительства, транспорта и логистики.
https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903515029.html
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китай, камчатка, камчатский край, владимир солодов
Камчатский край, Китай, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов
Первые промотуры на Камчатку для туроператоров Китая проведут в 2024 году

Китайские туроператоры смогут посетить промотуры на Камчатку в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Первые специальные промотуры на Камчатку для туроператоров из китайской провинции Хэйлунцзян проведут в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас находится с рабочей командировкой в КНР.
"Уже в следующем году в наш регион приедут первые туристы из провинции Хейлудзян. Мы договорились о наращивании потока гостей из Китая. Интенсификация потока туристов из Китая - это дополнительный приток инвестиций в край, а значит развитие туристической инфраструктуры и региона в целом", - сказал Солодов.
В рамках рабочей командировки делегация Камчатского края посетила города Харбин и Циндао. Там они приняли участие в международной выставке рыбного хозяйства, провели переговоры по вопросам развития туризма, судоремонта, строительства, транспорта и логистики.
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
На Дальнем Востоке появится Музей истории Камчатки
18 октября, 10:40
 
Камчатский крайКитайКамчаткаКамчатский крайВладимир Солодов
 
 
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