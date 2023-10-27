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В Тель-Авиве ракета попала в жилое здание
В Тель-Авиве ракета попала в жилое здание - РИА Новости, 27.10.2023
В Тель-Авиве ракета попала в жилое здание
Ракета попала в жилое здание в Тель-Авиве, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на службу экстренной... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:25
2023-10-27T14:25
2023-10-27T16:04
тель-авив
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ракета попала в жилое здание в Тель-Авиве, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи."Три человека получили ранения в результате прямого попадания ракеты в жилое здание в Тель-Авиве", - пишет Haaretz.Как отметили в службе экстренной медицинской помощи, два человека получили легкие ранения, один - ранение средней степени тяжести.Ранее армия обороны Израиля сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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тель-авив, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, владимир путин, хамас, оон, россия
Тель-Авив, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия
В Тель-Авиве ракета попала в жилое здание
Haaretz: в Тель-Авиве ракета попала в жилое здание, пострадали три человека