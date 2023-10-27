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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 27.10.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля, сообщает армия. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:09
2023-10-27T14:09
2023-10-27T14:23
тель-авив
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля, сообщает армия."Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и центральной части Израиля", - сообщает Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тель-авив, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Тель-Авив, В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Армия обороны Израиля: сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве