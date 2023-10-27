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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 27.10.2023
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14:09 27.10.2023 (обновлено: 14:23 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/izrail-1905639328.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 27.10.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля, сообщает армия. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:09
2023-10-27T14:23
тель-авив
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля, сообщает армия."Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и центральной части Израиля", - сообщает Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.
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5
4.7
96
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тель-авив, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Тель-Авив, В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

Армия обороны Израиля: сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля, сообщает армия.
"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и центральной части Израиля", - сообщает Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.
 
Тель-АвивВ миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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