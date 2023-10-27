https://ria.ru/20231027/izrail-1905639328.html

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 27.10.2023

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля, сообщает армия. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:09

2023-10-27T14:09

2023-10-27T14:23

тель-авив

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_34af1fa13bd940e53edb30215e1a0355.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля, сообщает армия."Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и центральной части Израиля", - сообщает Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тель-авив, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году