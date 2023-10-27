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Армия Израиля ночью поднимала истребители - РИА Новости, 27.10.2023
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11:27 27.10.2023 (обновлено: 11:31 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/izrail-1905583239.html
Армия Израиля ночью поднимала истребители
Армия Израиля ночью поднимала истребители - РИА Новости, 27.10.2023
Армия Израиля ночью поднимала истребители
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поднимала в воздух истребители из-за обнаруженной недавно угрозы в районе Красного моря, которая, по всей видимости, связана с... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:27
2023-10-27T11:31
израиль
красное море
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поднимала в воздух истребители из-за обнаруженной недавно угрозы в районе Красного моря, которая, по всей видимости, связана с падением ракеты в Египте, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."В последние часы в районе Красного моря была обнаружена воздушная угроза. В ответ на угрозу были подняты истребители, и в настоящее время этот инцидент расследуется. Насколько мы понимаем, ущерб, нанесенный Египту, возник в результате этой угрозы. Израиль будет работать вместе с Египтом и США для усиления обороны в этом районе из-за угроз со стороны Красного моря", - сообщил Хагари на брифинге.Ранее СМИ сообщали, что пять человек получили ранения в результате падения ракеты в египетском городе Таба на границе с Израилем.
https://ria.ru/20231027/zapad-1905575459.html
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израиль, красное море, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Красное море, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля ночью поднимала истребители

Армия Израиля ночью поднимала истребители из-за угрозы в районе Красного моря

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поднимала в воздух истребители из-за обнаруженной недавно угрозы в районе Красного моря, которая, по всей видимости, связана с падением ракеты в Египте, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"В последние часы в районе Красного моря была обнаружена воздушная угроза. В ответ на угрозу были подняты истребители, и в настоящее время этот инцидент расследуется. Насколько мы понимаем, ущерб, нанесенный Египту, возник в результате этой угрозы. Израиль будет работать вместе с Египтом и США для усиления обороны в этом районе из-за угроз со стороны Красного моря", - сообщил Хагари на брифинге.
Ранее СМИ сообщали, что пять человек получили ранения в результате падения ракеты в египетском городе Таба на границе с Израилем.
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