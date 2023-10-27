https://ria.ru/20231027/izrail-1905545523.html
ЦАХАЛ провел рейд в секторе Газа
ЦАХАЛ провел рейд в секторе Газа - РИА Новости, 27.10.2023
ЦАХАЛ провел рейд в секторе Газа
Израильские военные провели рейд в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:10
2023-10-27T08:10
2023-10-27T11:23
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Израильские военные провели рейд в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."В течение последних суток сухопутные силы ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и БПЛА провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа", — говорится в заявлении.В сектор Газа вошли войска 36-й дивизии ЦАХАЛ в составе пехоты, бронетехники и инженерных войск.Авиация и артиллерия нанесли удары по площадкам запуска противотанковых ракет, военным командным центрам, пунктам управления, а также по бойцам движения ХАМАС.Отмечается, что военные уже покинули территорию, среди военнослужащих никто не пострадал.Как написала газета The New York Times со ссылкой на несколько старших офицеров и трех чиновников, политическое и военное руководство Израиля пока не приняло окончательного решения по полномасштабной наземной операции в секторе Газа.Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что армия подготовила "высококлассный" план наземного наступления.По данным издания, в израильском руководстве спорят, проводить ли вторжение в виде одной крупной операции или серии более мелких.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905558492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4bb247249bf3add2c6d6b78bc962337.jpg
Наземный рейд израильской армии в секторе Газа
Израильская армия показала кадры наземного рейда с бронетехникой в секторе Газа и авиаударов
2023-10-27T08:10
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ провел рейд в секторе Газа
Подразделения армии Израиля покинули сектор Газа после наземного рейда
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Израильские военные провели рейд в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
в Telegram-канале.
"В течение последних суток сухопутные силы ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и БПЛА провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа", — говорится в заявлении.
В сектор Газа вошли войска 36-й дивизии ЦАХАЛ в составе пехоты, бронетехники и инженерных войск.
Авиация и артиллерия нанесли удары по площадкам запуска противотанковых ракет, военным командным центрам, пунктам управления, а также по бойцам движения ХАМАС
.
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Отмечается, что военные уже покинули территорию, среди военнослужащих никто не пострадал.
Как написала газета The New York Times со ссылкой на несколько старших офицеров и трех чиновников, политическое и военное руководство Израиля
пока не приняло окончательного решения по полномасштабной наземной операции в секторе Газа.
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Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что армия подготовила "высококлассный" план наземного наступления.
По данным издания, в израильском руководстве спорят, проводить ли вторжение в виде одной крупной операции или серии более мелких.
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