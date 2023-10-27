https://ria.ru/20231027/izrail-1905545523.html

ЦАХАЛ провел рейд в секторе Газа

ЦАХАЛ провел рейд в секторе Газа - РИА Новости, 27.10.2023

ЦАХАЛ провел рейд в секторе Газа

Израильские военные провели рейд в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:10

2023-10-27T08:10

2023-10-27T11:23

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Израильские военные провели рейд в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."В течение последних суток сухопутные силы ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и БПЛА провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа", — говорится в заявлении.В сектор Газа вошли войска 36-й дивизии ЦАХАЛ в составе пехоты, бронетехники и инженерных войск.Авиация и артиллерия нанесли удары по площадкам запуска противотанковых ракет, военным командным центрам, пунктам управления, а также по бойцам движения ХАМАС.Отмечается, что военные уже покинули территорию, среди военнослужащих никто не пострадал.Как написала газета The New York Times со ссылкой на несколько старших офицеров и трех чиновников, политическое и военное руководство Израиля пока не приняло окончательного решения по полномасштабной наземной операции в секторе Газа.Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что армия подготовила "высококлассный" план наземного наступления.По данным издания, в израильском руководстве спорят, проводить ли вторжение в виде одной крупной операции или серии более мелких.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наземный рейд израильской армии в секторе Газа Израильская армия показала кадры наземного рейда с бронетехникой в секторе Газа и авиаударов 2023-10-27T08:10 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году