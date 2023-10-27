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Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве - РИА Новости, 27.10.2023
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11:51 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/iran-1905588508.html
Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве
Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве - РИА Новости, 27.10.2023
Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве
Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни встретился с замглавы политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, обсудил с ним в российской столице ситуацию в Газе и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:51
2023-10-27T11:51
в мире
россия
иран
тегеран (город)
михаил богданов
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни встретился с замглавы политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, обсудил с ним в российской столице ситуацию в Газе и заявил, что в международных контактах приоритет для Тегерана - прекращение огня в регионе, говорится в заявлении посольства Ирана в Telegram-канале. "В ходе этой встречи, которая прошла в присутствии посла нашей страны на территории посольства Ирана в Москве, обсуждалась ситуация в Газе, а также развитие ситуации, связанной с Палестиной", - говорится в заявлении. Замглавы МИД Ирана в ходе встречи заявил о поддержке Тегераном палестинского народа и "сопротивления", а также подчеркнул, что приоритетом для Тегерана в зарубежных контактах является незамедлительное достижение прекращения огня, оказание помощи и снятие "блокады" сектора Газа, отметила дипмиссия. Ранее в четверг палестинское движение ХАМАС заявило, что замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук и замглавы МИД РФ Михаил Богданов провели встречу в Москве. Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Иранский же дипломат также в четверг провел ряд встреч в МИД России, где обсуждалась в том числе эскалация палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20231027/nedovolstvo-1905528851.html
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россия
иран
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в мире, россия, иран, тегеран (город), михаил богданов, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Михаил Богданов, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве

Замглавы МИД Ирана обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в секторе Газа

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни встретился с замглавы политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, обсудил с ним в российской столице ситуацию в Газе и заявил, что в международных контактах приоритет для Тегерана - прекращение огня в регионе, говорится в заявлении посольства Ирана в Telegram-канале.
"В ходе этой встречи, которая прошла в присутствии посла нашей страны на территории посольства Ирана в Москве, обсуждалась ситуация в Газе, а также развитие ситуации, связанной с Палестиной", - говорится в заявлении.
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Замглавы МИД Ирана в ходе встречи заявил о поддержке Тегераном палестинского народа и "сопротивления", а также подчеркнул, что приоритетом для Тегерана в зарубежных контактах является незамедлительное достижение прекращения огня, оказание помощи и снятие "блокады" сектора Газа, отметила дипмиссия.
Ранее в четверг палестинское движение ХАМАС заявило, что замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук и замглавы МИД РФ Михаил Богданов провели встречу в Москве. Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Иранский же дипломат также в четверг провел ряд встреч в МИД России, где обсуждалась в том числе эскалация палестино-израильского конфликта.
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В миреРоссияИранТегеран (город)Михаил БогдановМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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