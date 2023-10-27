https://ria.ru/20231027/iran-1905588508.html

Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве

Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве - РИА Новости, 27.10.2023

Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни встретился с замглавы политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, обсудил с ним в российской столице ситуацию в Газе и... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:51

2023-10-27T11:51

2023-10-27T11:51

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иран

тегеран (город)

михаил богданов

муса абу марзук

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни встретился с замглавы политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, обсудил с ним в российской столице ситуацию в Газе и заявил, что в международных контактах приоритет для Тегерана - прекращение огня в регионе, говорится в заявлении посольства Ирана в Telegram-канале. "В ходе этой встречи, которая прошла в присутствии посла нашей страны на территории посольства Ирана в Москве, обсуждалась ситуация в Газе, а также развитие ситуации, связанной с Палестиной", - говорится в заявлении. Замглавы МИД Ирана в ходе встречи заявил о поддержке Тегераном палестинского народа и "сопротивления", а также подчеркнул, что приоритетом для Тегерана в зарубежных контактах является незамедлительное достижение прекращения огня, оказание помощи и снятие "блокады" сектора Газа, отметила дипмиссия. Ранее в четверг палестинское движение ХАМАС заявило, что замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук и замглавы МИД РФ Михаил Богданов провели встречу в Москве. Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Иранский же дипломат также в четверг провел ряд встреч в МИД России, где обсуждалась в том числе эскалация палестино-израильского конфликта.

https://ria.ru/20231027/nedovolstvo-1905528851.html

https://ria.ru/20231026/putin-1905488377.html

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иран

тегеран (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, иран, тегеран (город), михаил богданов, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году