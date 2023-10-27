https://ria.ru/20231027/iran-1905588508.html
Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве
Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве - РИА Новости, 27.10.2023
Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве
Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни встретился с замглавы политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, обсудил с ним в российской столице ситуацию в Газе и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:51
2023-10-27T11:51
2023-10-27T11:51
в мире
россия
иран
тегеран (город)
михаил богданов
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892853884_0:296:3053:2013_1920x0_80_0_0_a606c6dc72814a97a9eebbbd150868a8.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни встретился с замглавы политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, обсудил с ним в российской столице ситуацию в Газе и заявил, что в международных контактах приоритет для Тегерана - прекращение огня в регионе, говорится в заявлении посольства Ирана в Telegram-канале. "В ходе этой встречи, которая прошла в присутствии посла нашей страны на территории посольства Ирана в Москве, обсуждалась ситуация в Газе, а также развитие ситуации, связанной с Палестиной", - говорится в заявлении. Замглавы МИД Ирана в ходе встречи заявил о поддержке Тегераном палестинского народа и "сопротивления", а также подчеркнул, что приоритетом для Тегерана в зарубежных контактах является незамедлительное достижение прекращения огня, оказание помощи и снятие "блокады" сектора Газа, отметила дипмиссия. Ранее в четверг палестинское движение ХАМАС заявило, что замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук и замглавы МИД РФ Михаил Богданов провели встречу в Москве. Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Иранский же дипломат также в четверг провел ряд встреч в МИД России, где обсуждалась в том числе эскалация палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20231027/nedovolstvo-1905528851.html
https://ria.ru/20231026/putin-1905488377.html
россия
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892853884_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_01a2fa07cd9057a2f72885bbe718439c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, тегеран (город), михаил богданов, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Михаил Богданов, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Замглавы МИД Ирана встретился с представителем ХАМАС в Москве
Замглавы МИД Ирана обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в секторе Газа
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни встретился с замглавы политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, обсудил с ним в российской столице ситуацию в Газе и заявил, что в международных контактах приоритет для Тегерана - прекращение огня в регионе, говорится в заявлении посольства Ирана в Telegram-канале.
"В ходе этой встречи, которая прошла в присутствии посла нашей страны на территории посольства Ирана в Москве
, обсуждалась ситуация в Газе, а также развитие ситуации, связанной с Палестиной", - говорится в заявлении.
МИД Израиля недоволен визитом делегации ХАМАС в Москву
Замглавы МИД Ирана в ходе встречи заявил о поддержке Тегераном палестинского народа и "сопротивления", а также подчеркнул, что приоритетом для Тегерана в зарубежных контактах является незамедлительное достижение прекращения огня, оказание помощи и снятие "блокады" сектора Газа, отметила дипмиссия.
Ранее в четверг палестинское движение ХАМАС заявило, что замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук и замглавы МИД РФ Михаил Богданов
провели встречу в Москве. Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Иранский же дипломат также в четверг провел ряд встреч в МИД России, где обсуждалась в том числе эскалация палестино-израильского конфликта.
Песков сообщил, что контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы