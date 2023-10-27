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Липецкая область будет активнее развивать инвестпотенциал муниципалитетов - РИА Новости, 27.10.2023
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Липецкая область
 
16:30 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/investpotentsial-1905680447.html
Липецкая область будет активнее развивать инвестпотенциал муниципалитетов
Липецкая область будет активнее развивать инвестпотенциал муниципалитетов - РИА Новости, 27.10.2023
Липецкая область будет активнее развивать инвестпотенциал муниципалитетов
Агентство инвестиционного развития Липецкой области (АИР) и Краснинский муниципальный район договорились о совместном развитии инвестиционного потенциала... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:30
2023-10-27T16:30
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Агентство инвестиционного развития Липецкой области (АИР) и Краснинский муниципальный район договорились о совместном развитии инвестиционного потенциала территории, вскоре подобные соглашения будут заключены с другими муниципалитетами области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что соглашение между Агентством инвестиционного развития Липецкой области и муниципалитетом подписано в рамках реализации практик регионального инвестиционного стандарта, вскоре подобные соглашения подпишут остальные районы области. В рамках соглашения специалисты агентства и власти муниципалитета будут работать над привлечением и сопровождением инвестиционных проектов на территории Краснинского района. По словам Артамонова, для этого там есть все предпосылки: красивая и экологически чистая природа, развитая сеть автомобильных и железных дорог. В районе активно развивается растениеводство, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, машиностроение. Есть земельные участки с возможностью подключения к инфраструктуре. Это позволяет привлечь туда потенциальных инвесторов, которые смогут, например, разместить теплицы, обрабатывающие производства, развивать туристическую отрасль. "Районы Липецкой области имеют большой потенциал. Грамотно использовать свои возможности для развития экономики территорий помогут специалисты, которые заточены на поиск инвесторов, идеально подходящих под местную специфику", – подчеркнул губернатор. Он добавил, что специалисты АИР помогут подобрать инвестору эффективные меры поддержки, наладить взаимодействие с финансовыми структурами такими, как банки, федеральные или региональные фонды, а также выстроить деловые связи с местными производителями.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкая область будет активнее развивать инвестпотенциал муниципалитетов

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Агентство инвестиционного развития Липецкой области (АИР) и Краснинский муниципальный район договорились о совместном развитии инвестиционного потенциала территории, вскоре подобные соглашения будут заключены с другими муниципалитетами области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что соглашение между Агентством инвестиционного развития Липецкой области и муниципалитетом подписано в рамках реализации практик регионального инвестиционного стандарта, вскоре подобные соглашения подпишут остальные районы области.
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Более 500 услуг в одном месте теперь смогут получать липчане
26 октября, 17:34
В рамках соглашения специалисты агентства и власти муниципалитета будут работать над привлечением и сопровождением инвестиционных проектов на территории Краснинского района.
По словам Артамонова, для этого там есть все предпосылки: красивая и экологически чистая природа, развитая сеть автомобильных и железных дорог. В районе активно развивается растениеводство, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, машиностроение. Есть земельные участки с возможностью подключения к инфраструктуре. Это позволяет привлечь туда потенциальных инвесторов, которые смогут, например, разместить теплицы, обрабатывающие производства, развивать туристическую отрасль.
"Районы Липецкой области имеют большой потенциал. Грамотно использовать свои возможности для развития экономики территорий помогут специалисты, которые заточены на поиск инвесторов, идеально подходящих под местную специфику", – подчеркнул губернатор.
Он добавил, что специалисты АИР помогут подобрать инвестору эффективные меры поддержки, наладить взаимодействие с финансовыми структурами такими, как банки, федеральные или региональные фонды, а также выстроить деловые связи с местными производителями.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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