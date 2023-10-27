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Вагенкнехт оценила отношения Германии и США
Вагенкнехт оценила отношения Германии и США - РИА Новости, 27.10.2023
Вагенкнехт оценила отношения Германии и США
Интересы Германии не совпадают с интересами США, заявила в интервью изданию Welt известный немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая в понедельник сообщила о... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:00
2023-10-27T15:00
2023-10-27T15:00
в мире
сша
германия
ближний восток
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Интересы Германии не совпадают с интересами США, заявила в интервью изданию Welt известный немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая в понедельник сообщила о выходе из партии "Левых" и создании собственной. "Если США запускают гигантскую программу субсидирования, чтобы переманить промышленность из Европы, то это не в наших интересах. Войны на Ближнем Востоке тоже никогда не были в наших интересах. Многие беженцы, прибывающие сегодня в Германию, приезжают из Сирии, Ирака, Афганистана - то есть из стран, где США вели войны. Военного решения на Ближнем Востоке также не существует", - заявила она.Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что США и ряд их союзников усиливают разжигание войны, дестабилизацию и угрозы безопасности в регионе Ближнего Востока, поддерживая Израиль.
https://ria.ru/20230802/tramp-1887759339.html
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в мире, сша, германия, ближний восток, сара вагенкнехт
В мире, США, Германия, Ближний Восток, Сара Вагенкнехт
Вагенкнехт оценила отношения Германии и США
Вагенкнехт: интересы Германии не совпадают с американскими