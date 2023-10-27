https://ria.ru/20231027/inflyatsiya-1905665699.html

Набиуллина заявила, что решительно настроена на борьбу с инфляцией

Набиуллина заявила, что решительно настроена на борьбу с инфляцией - РИА Новости, 27.10.2023

Набиуллина заявила, что решительно настроена на борьбу с инфляцией

Центробанк решительно настроен на борьбу с инфляцией в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:39

2023-10-27T15:39

2023-10-27T16:08

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Центробанк решительно настроен на борьбу с инфляцией в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Мы решительно настроены на то, чтобы решительно бороться с высокой инфляцией", - сказала она. "Боремся мы с инфляцией, можно разные метафоры применять. Мы решительно настроены на то, чтобы бороться с высокой инфляцией", - прокомментировала она сравнение ВТБ сегодняшнего заседания по значимости с битвой при Ватерлоо.Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке заявил журналистам, что оно будет определять развитие финансового рынка РФ на предстоящий год - в этом смысле его можно сравнить по значимости с битвой при Ватерлоо.Банк России ранее в пятницу повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%, а на 2024 год установил прогнозный диапазон на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.

https://ria.ru/20231024/inflyatsiya-1904998083.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина