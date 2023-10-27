Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина заявила, что решительно настроена на борьбу с инфляцией - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 27.10.2023 (обновлено: 16:08 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/inflyatsiya-1905665699.html
Набиуллина заявила, что решительно настроена на борьбу с инфляцией
Набиуллина заявила, что решительно настроена на борьбу с инфляцией - РИА Новости, 27.10.2023
Набиуллина заявила, что решительно настроена на борьбу с инфляцией
Центробанк решительно настроен на борьбу с инфляцией в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:39
2023-10-27T16:08
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643680_0:132:1863:1180_1920x0_80_0_0_9bcce20a4d7179e9f1751bcf7074bb18.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Центробанк решительно настроен на борьбу с инфляцией в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Мы решительно настроены на то, чтобы решительно бороться с высокой инфляцией", - сказала она. "Боремся мы с инфляцией, можно разные метафоры применять. Мы решительно настроены на то, чтобы бороться с высокой инфляцией", - прокомментировала она сравнение ВТБ сегодняшнего заседания по значимости с битвой при Ватерлоо.Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке заявил журналистам, что оно будет определять развитие финансового рынка РФ на предстоящий год - в этом смысле его можно сравнить по значимости с битвой при Ватерлоо.Банк России ранее в пятницу повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%, а на 2024 год установил прогнозный диапазон на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.
https://ria.ru/20231024/inflyatsiya-1904998083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643680_79:0:1760:1261_1920x0_80_0_0_827cdf1a18b6ce384aa75ce647f6d8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина заявила, что решительно настроена на борьбу с инфляцией

Набиуллина: Центробанк решительно настроен на борьбу с инфляцией

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Центробанк решительно настроен на борьбу с инфляцией в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Мы решительно настроены на то, чтобы решительно бороться с высокой инфляцией", - сказала она. "Боремся мы с инфляцией, можно разные метафоры применять. Мы решительно настроены на то, чтобы бороться с высокой инфляцией", - прокомментировала она сравнение ВТБ сегодняшнего заседания по значимости с битвой при Ватерлоо.
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке заявил журналистам, что оно будет определять развитие финансового рынка РФ на предстоящий год - в этом смысле его можно сравнить по значимости с битвой при Ватерлоо.
Банк России ранее в пятницу повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%, а на 2024 год установил прогнозный диапазон на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.
Покупательница в магазине Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Инфляционные ожидания россиян снизились, показало исследование
24 октября, 18:01
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала