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Новый спикер может поддержать импичмент Байдена, считают в конгрессе США
Новый спикер может поддержать импичмент Байдена, считают в конгрессе США - РИА Новости, 27.10.2023
Новый спикер может поддержать импичмент Байдена, считают в конгрессе США
Некоторые республиканцы в конгрессе США считают, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон может поддержать импичмент президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:49
2023-10-27T14:49
2023-10-27T14:50
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Некоторые республиканцы в конгрессе США считают, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон может поддержать импичмент президента США Джо Байдена, сообщает газета Politico. Ранее телеканал CNN отмечал, что Джонсон был в числе республиканцев палаты, выступавших за отказ утверждения результатов президентских выборов 2020 года, а также входил в команду "защитников" экс-президента США Дональда Трампа в ходе процедуры его импичмента, хотя, как подчеркнул телеканал, имел там по большей части церемониальную роль. "Я думаю, что Майк Джонсон более чем счастлив продвинуться вперед (в вопросе об импичменте – ред.), и он будет предпринимать дальнейшие шаги, вопрос лишь в сроках", - заявил член Палаты представителей США Энди Оглс газете Politico. "У меня нет сомнений, что он поддержит (импичмент – ред.)", - заявила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Представитель Джонсона Коринн Дэй в свою очередь заявила, что новый спикер "продолжит следить за фактами". "Он полностью доверяет председателям комитетов в продолжении этой работы", - подчеркнула Дэй. Газета со ссылкой на источник сообщает, что вопрос об импичменте обсуждается не только в отношении Байдена. По информации издания, американская конгрессвумен Грин спросила кандидатов в спикеры, начнут ли они подобную процедуру в отношении высших должностных лиц, в том числе министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса и генерального прокурора США Меррика Гарланда. Республиканцы подозревают Байдена в коррупции и злоупотреблении служебным положением и на этом основании начали процедуру импичмента. Комитет расследует, главным образом, вопрос о том, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента США (2009-2017 годы). Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".
https://ria.ru/20231027/otchet-1905537210.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, марджори тейлор грин, конгресс сша, politico
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Politico
Новый спикер может поддержать импичмент Байдена, считают в конгрессе США
Республиканцы считают, что спикер Джонсон может поддержать импичмент Байдена
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Некоторые республиканцы в конгрессе США считают, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон может поддержать импичмент президента США Джо Байдена, сообщает газета Politico
.
Ранее телеканал CNN отмечал, что Джонсон был в числе республиканцев палаты, выступавших за отказ утверждения результатов президентских выборов 2020 года, а также входил в команду "защитников" экс-президента США Дональда Трампа
в ходе процедуры его импичмента, хотя, как подчеркнул телеканал, имел там по большей части церемониальную роль.
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«
"Я думаю, что Майк Джонсон более чем счастлив продвинуться вперед (в вопросе об импичменте – ред.), и он будет предпринимать дальнейшие шаги, вопрос лишь в сроках", - заявил член Палаты представителей США Энди Оглс газете Politico.
«
"У меня нет сомнений, что он поддержит (импичмент – ред.)", - заявила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Представитель Джонсона Коринн Дэй в свою очередь заявила, что новый спикер "продолжит следить за фактами". "Он полностью доверяет председателям комитетов в продолжении этой работы", - подчеркнула Дэй.
Газета со ссылкой на источник сообщает, что вопрос об импичменте обсуждается не только в отношении Байдена. По информации издания, американская конгрессвумен Грин спросила кандидатов в спикеры, начнут ли они подобную процедуру в отношении высших должностных лиц, в том числе министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса и генерального прокурора США Меррика Гарланда.
Республиканцы подозревают Байдена в коррупции и злоупотреблении служебным положением и на этом основании начали процедуру импичмента. Комитет расследует, главным образом, вопрос о том, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента США (2009-2017 годы).
Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".
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