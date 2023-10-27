https://ria.ru/20231027/gospodderzhka-1905719275.html

Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров

Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров - РИА Новости, 27.10.2023

Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров

Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров, в частности, в 2024 году будут увеличены региональные единовременные выплаты за... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:17

2023-10-27T19:17

2023-10-27T19:17

смоленская область

господдержка

смоленская область

социальные выплаты

василий анохин

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СМОЛЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров, в частности, в 2024 году будут увеличены региональные единовременные выплаты за призовые места, сообщил губернатор Василий Анохин. Анохин написал в своем Telegram-канале, что правительство региона подготовило пакет мер поддержки для местных спортсменов и тренеров. "Работаем над тем, чтобы в регионе было как можно больше сильных спортсменов, представляющих Смоленщину на соревнованиях самого разного уровня. Понимаем, что для этого необходим высококвалифицированный тренерский состав. Наша задача - привлечь специалистов", - написал губернатор. По его словам, важная задача – сделать так, чтобы специалисты оставались в области и воспитывали будущих чемпионов. "Со следующего года в два раза увеличим единовременные выплаты спортсменам и в три раза тренерам за завоеванные призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Победители и призеры будут получать от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований и занятого места. Тренеры – от 6 до 60 тысяч рублей", - сообщил глава региона. Дополнительно победителям и призерам этого года вдвое поднимут размер ежемесячной стипендии, он составит от 4 до 30 тысяч рублей, отметил Василий Анохин. По его словам, в регионе на данный момент 60 стипендиатов. "Также впервые с 2024 года предусмотрена выплата от 2,5 до 10 тысяч рублей победителям и призерам районных школьных спартакиад. Ее получателями станут почти 250 юных спортсменов", - написал губернатор.

https://ria.ru/20231024/biznes-1905022604.html

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господдержка, смоленская область, социальные выплаты, василий анохин