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Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров - РИА Новости, 27.10.2023
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Смоленская область
 
19:17 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/gospodderzhka-1905719275.html
Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров
Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров - РИА Новости, 27.10.2023
Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров
Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров, в частности, в 2024 году будут увеличены региональные единовременные выплаты за... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:17
2023-10-27T19:17
смоленская область
господдержка
смоленская область
социальные выплаты
василий анохин
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СМОЛЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров, в частности, в 2024 году будут увеличены региональные единовременные выплаты за призовые места, сообщил губернатор Василий Анохин. Анохин написал в своем Telegram-канале, что правительство региона подготовило пакет мер поддержки для местных спортсменов и тренеров. "Работаем над тем, чтобы в регионе было как можно больше сильных спортсменов, представляющих Смоленщину на соревнованиях самого разного уровня. Понимаем, что для этого необходим высококвалифицированный тренерский состав. Наша задача - привлечь специалистов", - написал губернатор. По его словам, важная задача – сделать так, чтобы специалисты оставались в области и воспитывали будущих чемпионов. "Со следующего года в два раза увеличим единовременные выплаты спортсменам и в три раза тренерам за завоеванные призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Победители и призеры будут получать от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований и занятого места. Тренеры – от 6 до 60 тысяч рублей", - сообщил глава региона. Дополнительно победителям и призерам этого года вдвое поднимут размер ежемесячной стипендии, он составит от 4 до 30 тысяч рублей, отметил Василий Анохин. По его словам, в регионе на данный момент 60 стипендиатов. "Также впервые с 2024 года предусмотрена выплата от 2,5 до 10 тысяч рублей победителям и призерам районных школьных спартакиад. Ее получателями станут почти 250 юных спортсменов", - написал губернатор.
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господдержка, смоленская область, социальные выплаты, василий анохин
Смоленская область, Господдержка, Смоленская область, Социальные выплаты, Василий Анохин

Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров

© Фото : Администрация города СмоленскаПравительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров
Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Администрация города Смоленска
Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров
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СМОЛЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области усилит поддержку спортсменов и тренеров, в частности, в 2024 году будут увеличены региональные единовременные выплаты за призовые места, сообщил губернатор Василий Анохин.
Анохин написал в своем Telegram-канале, что правительство региона подготовило пакет мер поддержки для местных спортсменов и тренеров.
"Работаем над тем, чтобы в регионе было как можно больше сильных спортсменов, представляющих Смоленщину на соревнованиях самого разного уровня. Понимаем, что для этого необходим высококвалифицированный тренерский состав. Наша задача - привлечь специалистов", - написал губернатор.
По его словам, важная задача – сделать так, чтобы специалисты оставались в области и воспитывали будущих чемпионов.
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"Со следующего года в два раза увеличим единовременные выплаты спортсменам и в три раза тренерам за завоеванные призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Победители и призеры будут получать от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований и занятого места. Тренеры – от 6 до 60 тысяч рублей", - сообщил глава региона.
Дополнительно победителям и призерам этого года вдвое поднимут размер ежемесячной стипендии, он составит от 4 до 30 тысяч рублей, отметил Василий Анохин. По его словам, в регионе на данный момент 60 стипендиатов.
"Также впервые с 2024 года предусмотрена выплата от 2,5 до 10 тысяч рублей победителям и призерам районных школьных спартакиад. Ее получателями станут почти 250 юных спортсменов", - написал губернатор.
 
Смоленская областьГосподдержкаСмоленская областьСоциальные выплатыВасилий Анохин
 
 
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