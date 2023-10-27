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Французский плавучий госпиталь достигнет Газы в конце недели

Французский плавучий госпиталь достигнет Газы в конце недели - РИА Новости, 27.10.2023

Французский плавучий госпиталь достигнет Газы в конце недели

Французский вертолетоносец "Тоннэр", отравившийся в среду из порта Тулона, достигнет сектора Газа к концу недели, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:53

2023-10-27T09:53

2023-10-27T09:53

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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Французский вертолетоносец "Тоннэр", отравившийся в среду из порта Тулона, достигнет сектора Газа к концу недели, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна. "Это вопрос нескольких дней. Я думаю, что он будет в этой зоне в конце недели. Мы обсуждаем операционные детали с нашими коллегами-военными", - сказала министр в эфире радиостанции RTL. Вертолетоносец ВМС Франции примет участие в спасательных операциях для палестинского населения. Он перевозит гуманитарный груз и будет выполнять функции плавучего госпиталя. Колонна напомнила, что в секторе Газа находятся порядка 170 французов, Франция старается обеспечить их безопасность. Колонна также сообщила, что среди девяти числящихся пропавшими без вести граждан Франции несколько удерживаются в заложниках ХАМАС. "Мы точно знаем, что несколько из них удерживаются в заложниках. Мы получили доказательства жизни и находимся в контакте с властями", - сообщила она. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, франция, россия, владимир путин, хамас, оон