https://ria.ru/20231027/gorlovka-1905543283.html

Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона

Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона - РИА Новости, 27.10.2023

Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона

Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T07:42

2023-10-27T07:42

2023-10-27T14:47

горловка

прокопьевск

сергей цивилев

донецкая народная республика

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 27 окт – РИА Новости. Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Сергея Цивилева работники ЖКХ из Кузбасса отправились в Горловку (ДНР). Там начался отопительный сезон, и сибиряки помогут прифронтовому городу в случае порывов. Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса области сформировал для работы в городе-побратиме Прокопьевска два аварийно-восстановительных отряда в количестве 30 человек", – говорится в сообщении. "Наши специалисты вместе с коллегами в Горловке будут заниматься устранением повреждений на сетях холодного и горячего водоснабжения, восстанавливать и отлаживать поврежденную неонацистами систему жизнеобеспечения города. Также мы отправляем из Кузбасса специализированную технику, оборудование и стратегический запас расходных материалов для ремонта", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в ближайшее время в Горловку из Кемерова будет доставлено пять единиц техники, в числе которых — тягач с тралом, колесный экскаватор-погрузчик, грузовой автотранспорт. Кроме того, в город поступят более 50 тонн стальных труб различного диаметра и запорная арматура, полный комплект специализированного оборудования и инструментов для обеспечения работы отряда. В первый отряд, который сегодня отправился в Горловку, входят 16 специалистов: электрогазосварщики 6 разряда, слесари 4 и 6 разрядов, механик и водители специализированной техники. Кузбасские аварийно-восстановительные отряды ЖКХ будут работать в ДНР, сменяя друг друга через месяц. Кузбасс уже обеспечил Горловку несколькими десятками единиц техники: тракторами, автобусами, экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автокранами, самосвалами, дорожной уборочной техникой, бурами. Их используют в повседневной деятельности коммунальные предприятия. Среди наиболее важной помощи была поставка нового водогрейного котла для одной из городских котельных, восстановление восьми крупных объектов сетей водоснабжения, трех объектов сетей теплоснабжения, ремонт и оснащение двух офисных помещений МФЦ, поставка, монтаж и пусконаладка асфальтового и бетонного заводов.

https://ria.ru/20231006/obstrel-1900992054.html

горловка

прокопьевск

донецкая народная республика

кемеровская область

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горловка, прокопьевск, сергей цивилев, донецкая народная республика, кемеровская область