https://ria.ru/20231027/gorlovka-1905543283.html
Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона
Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона - РИА Новости, 27.10.2023
Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона
Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:42
2023-10-27T07:42
2023-10-27T14:47
горловка
прокопьевск
сергей цивилев
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кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 27 окт – РИА Новости. Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Сергея Цивилева работники ЖКХ из Кузбасса отправились в Горловку (ДНР). Там начался отопительный сезон, и сибиряки помогут прифронтовому городу в случае порывов. Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса области сформировал для работы в городе-побратиме Прокопьевска два аварийно-восстановительных отряда в количестве 30 человек", – говорится в сообщении. "Наши специалисты вместе с коллегами в Горловке будут заниматься устранением повреждений на сетях холодного и горячего водоснабжения, восстанавливать и отлаживать поврежденную неонацистами систему жизнеобеспечения города. Также мы отправляем из Кузбасса специализированную технику, оборудование и стратегический запас расходных материалов для ремонта", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в ближайшее время в Горловку из Кемерова будет доставлено пять единиц техники, в числе которых — тягач с тралом, колесный экскаватор-погрузчик, грузовой автотранспорт. Кроме того, в город поступят более 50 тонн стальных труб различного диаметра и запорная арматура, полный комплект специализированного оборудования и инструментов для обеспечения работы отряда. В первый отряд, который сегодня отправился в Горловку, входят 16 специалистов: электрогазосварщики 6 разряда, слесари 4 и 6 разрядов, механик и водители специализированной техники. Кузбасские аварийно-восстановительные отряды ЖКХ будут работать в ДНР, сменяя друг друга через месяц. Кузбасс уже обеспечил Горловку несколькими десятками единиц техники: тракторами, автобусами, экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автокранами, самосвалами, дорожной уборочной техникой, бурами. Их используют в повседневной деятельности коммунальные предприятия. Среди наиболее важной помощи была поставка нового водогрейного котла для одной из городских котельных, восстановление восьми крупных объектов сетей водоснабжения, трех объектов сетей теплоснабжения, ремонт и оснащение двух офисных помещений МФЦ, поставка, монтаж и пусконаладка асфальтового и бетонного заводов.
https://ria.ru/20231006/obstrel-1900992054.html
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горловка, прокопьевск, сергей цивилев, донецкая народная республика, кемеровская область
Горловка, Прокопьевск, Сергей Цивилев, Донецкая Народная Республика, Кемеровская область
Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона
Коммунальщики Кемеровской области помогут Горловке во время отопительного сезона
КЕМЕРОВО, 27 окт – РИА Новости. Коммунальщики Кузбасса помогут Горловке во время отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"По поручению губернатора Сергея Цивилева работники ЖКХ из Кузбасса отправились в Горловку (ДНР). Там начался отопительный сезон, и сибиряки помогут прифронтовому городу в случае порывов. Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса области сформировал для работы в городе-побратиме Прокопьевска два аварийно-восстановительных отряда в количестве 30 человек", – говорится в сообщении.
"Наши специалисты вместе с коллегами в Горловке будут заниматься устранением повреждений на сетях холодного и горячего водоснабжения, восстанавливать и отлаживать поврежденную неонацистами систему жизнеобеспечения города. Также мы отправляем из Кузбасса специализированную технику, оборудование и стратегический запас расходных материалов для ремонта", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что в ближайшее время в Горловку из Кемерова
будет доставлено пять единиц техники, в числе которых — тягач с тралом, колесный экскаватор-погрузчик, грузовой автотранспорт. Кроме того, в город поступят более 50 тонн стальных труб различного диаметра и запорная арматура, полный комплект специализированного оборудования и инструментов для обеспечения работы отряда.
В первый отряд, который сегодня отправился в Горловку, входят 16 специалистов: электрогазосварщики 6 разряда, слесари 4 и 6 разрядов, механик и водители специализированной техники. Кузбасские аварийно-восстановительные отряды ЖКХ будут работать в ДНР, сменяя друг друга через месяц.
Кузбасс уже обеспечил Горловку несколькими десятками единиц техники: тракторами, автобусами, экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автокранами, самосвалами, дорожной уборочной техникой, бурами. Их используют в повседневной деятельности коммунальные предприятия. Среди наиболее важной помощи была поставка нового водогрейного котла для одной из городских котельных, восстановление восьми крупных объектов сетей водоснабжения, трех объектов сетей теплоснабжения, ремонт и оснащение двух офисных помещений МФЦ, поставка, монтаж и пусконаладка асфальтового и бетонного заводов.
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