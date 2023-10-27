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В МККК назвали ситуацию в Газе отчаянной - РИА Новости, 27.10.2023
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21:57 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/gaza-1905741233.html
В МККК назвали ситуацию в Газе отчаянной
В МККК назвали ситуацию в Газе отчаянной - РИА Новости, 27.10.2023
В МККК назвали ситуацию в Газе отчаянной
Директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп заявил РИА Новости, что гуманитарную ситуацию в секторе Газа нельзя... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:57
2023-10-27T21:57
израиль
россия
в мире
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп заявил РИА Новости, что гуманитарную ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной, и к ней трудно подобрать слова. "Ситуация в секторе Газа не иначе как отчаянная. И это даже, возможно, мягко сказано. Трудно подобрать слова к тому, что видят наши коллеги на местах... Мы не можем сравнивать то, что видим сегодня, с тем, что мы видели в прошлом", - рассказал Шупп в интервью корреспонденту. По его словам, уровень разрушений, отчаяния и перемещения местных жителей просто огромен, а сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома, чтобы жить под открытым небом, где они едва могут получить доступ к воде и еде. В пятницу вечером телеканал Fox News со ссылкой на своего корреспондента сообщил о нескольких громких взрывах, которые произошли в секторе Газа, которые могут быть самым сильным обстрелом Израилем анклава с начала эскалации. Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/gumpomosch-1905732178.html
https://ria.ru/20231027/gumpomosch-1905732178.html
израиль
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восточный иерусалим
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израиль, россия, в мире, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим
Израиль, Россия, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим
В МККК назвали ситуацию в Газе отчаянной

Директор оперативного отдела МККК Шупп: ситуация в Газе не иначе как отчаянная

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп заявил РИА Новости, что гуманитарную ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной, и к ней трудно подобрать слова.
«
"Ситуация в секторе Газа не иначе как отчаянная. И это даже, возможно, мягко сказано. Трудно подобрать слова к тому, что видят наши коллеги на местах... Мы не можем сравнивать то, что видим сегодня, с тем, что мы видели в прошлом", - рассказал Шупп в интервью корреспонденту.
По его словам, уровень разрушений, отчаяния и перемещения местных жителей просто огромен, а сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома, чтобы жить под открытым небом, где они едва могут получить доступ к воде и еде.
В пятницу вечером телеканал Fox News со ссылкой на своего корреспондента сообщил о нескольких громких взрывах, которые произошли в секторе Газа, которые могут быть самым сильным обстрелом Израилем анклава с начала эскалации. Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Система доставки гумпомощи в Газу столкнулась с коллапсом, заявил Гутерреш
Вчера, 20:45
 
ИзраильРоссияВ миреВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВосточный Иерусалим
 
 
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