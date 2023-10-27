Рейтинг@Mail.ru
Девять сотрудников МККК въехали в Газу - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 27.10.2023 (обновлено: 14:53 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/gaza-1905609359.html
Девять сотрудников МККК въехали в Газу
Девять сотрудников МККК въехали в Газу - РИА Новости, 27.10.2023
Девять сотрудников МККК въехали в Газу
Группа из десяти экспертов Международного Комитета Красного Креста (МККК), в том числе военные хирурги, прибыла в пятницу в Газу с шестью грузовиками,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:57
2023-10-27T14:53
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_73:0:3012:1653_1920x0_80_0_0_93782307ad56ac8162fea4e5a534606c.jpg
ЖЕНЕВА/КАИР, 27 окт – РИА Новости. Группа из десяти экспертов Международного Комитета Красного Креста (МККК), в том числе военные хирурги, прибыла в пятницу в Газу с шестью грузовиками, перевозящими медицинское оборудование, говорится в пресс-релизе организации."Бригада военных хирургов и специалист по заражению входят в число 10 экспертов Международного комитета Красного Креста, которые прибыли в Газу в пятницу вместе с шестью грузовиками МККК, перевозящими срочно необходимые медицинские материалы и средства для очистки воды", - сказано в документе.Организация уточняет, что эта доставка медицинского оборудования предназначена как для севера, так и для юга Газы. Она включает в себя наборы для военной хирургии для лечения от 1000 до 5000 человек, в зависимости от тяжести их травм. Средства для очистки воды содержат таблетки хлора, которыми можно обработать 50 тысяч литров питьевой воды."Эта важнейшая гуманитарная помощь - небольшая доза облегчения, но ее недостаточно. Наша хирургическая бригада и оборудование помогут ослабить чрезвычайное давление на врачей и медсестер Газы. Но срочно необходим безопасный и устойчивый гуманитарный доступ. Эта гуманитарная катастрофа усугубляется с каждым часом", - приводятся в документе слова регионального директора МККК по Ближнему Востоку Фабрицио Карбони.Источник РИА Новости на КПП "Рафах" на границе Египта и Газы сообщил, что прибывшие в сектор Газа врачи являются гражданами Италии, Франции, Германии, Швейцарии и Дании.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905600151.html
https://ria.ru/20231027/operatsiya-1905580152.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_289:0:2724:1826_1920x0_80_0_0_6937c51ca2d45c2e8f7e009617b7ab77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, международный комитет красного креста (мккк), сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Девять сотрудников МККК въехали в Газу

Девять сотрудников МККК ввезли в Газу грузовики с медоборудованием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА/КАИР, 27 окт – РИА Новости. Группа из десяти экспертов Международного Комитета Красного Креста (МККК), в том числе военные хирурги, прибыла в пятницу в Газу с шестью грузовиками, перевозящими медицинское оборудование, говорится в пресс-релизе организации.
"Бригада военных хирургов и специалист по заражению входят в число 10 экспертов Международного комитета Красного Креста, которые прибыли в Газу в пятницу вместе с шестью грузовиками МККК, перевозящими срочно необходимые медицинские материалы и средства для очистки воды", - сказано в документе.
Организация уточняет, что эта доставка медицинского оборудования предназначена как для севера, так и для юга Газы. Она включает в себя наборы для военной хирургии для лечения от 1000 до 5000 человек, в зависимости от тяжести их травм. Средства для очистки воды содержат таблетки хлора, которыми можно обработать 50 тысяч литров питьевой воды.
"Эта важнейшая гуманитарная помощь - небольшая доза облегчения, но ее недостаточно. Наша хирургическая бригада и оборудование помогут ослабить чрезвычайное давление на врачей и медсестер Газы. Но срочно необходим безопасный и устойчивый гуманитарный доступ. Эта гуманитарная катастрофа усугубляется с каждым часом", - приводятся в документе слова регионального директора МККК по Ближнему Востоку Фабрицио Карбони.
Дым над северной частью сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В ООН обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях
Вчера, 12:24
Источник РИА Новости на КПП "Рафах" на границе Египта и Газы сообщил, что прибывшие в сектор Газа врачи являются гражданами Италии, Франции, Германии, Швейцарии и Дании.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Медведев уверен, что наземная операция Израиля в Газе состоится
Вчера, 11:20
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Акция в поддержку Палестины в Париже
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
Вчера, 08:00
 
В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Сектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала