https://ria.ru/20231027/gaza-1905609359.html

Девять сотрудников МККК въехали в Газу

Девять сотрудников МККК въехали в Газу - РИА Новости, 27.10.2023

Девять сотрудников МККК въехали в Газу

Группа из десяти экспертов Международного Комитета Красного Креста (МККК), в том числе военные хирурги, прибыла в пятницу в Газу с шестью грузовиками,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:57

2023-10-27T12:57

2023-10-27T14:53

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА/КАИР, 27 окт – РИА Новости. Группа из десяти экспертов Международного Комитета Красного Креста (МККК), в том числе военные хирурги, прибыла в пятницу в Газу с шестью грузовиками, перевозящими медицинское оборудование, говорится в пресс-релизе организации."Бригада военных хирургов и специалист по заражению входят в число 10 экспертов Международного комитета Красного Креста, которые прибыли в Газу в пятницу вместе с шестью грузовиками МККК, перевозящими срочно необходимые медицинские материалы и средства для очистки воды", - сказано в документе.Организация уточняет, что эта доставка медицинского оборудования предназначена как для севера, так и для юга Газы. Она включает в себя наборы для военной хирургии для лечения от 1000 до 5000 человек, в зависимости от тяжести их травм. Средства для очистки воды содержат таблетки хлора, которыми можно обработать 50 тысяч литров питьевой воды."Эта важнейшая гуманитарная помощь - небольшая доза облегчения, но ее недостаточно. Наша хирургическая бригада и оборудование помогут ослабить чрезвычайное давление на врачей и медсестер Газы. Но срочно необходим безопасный и устойчивый гуманитарный доступ. Эта гуманитарная катастрофа усугубляется с каждым часом", - приводятся в документе слова регионального директора МККК по Ближнему Востоку Фабрицио Карбони.Источник РИА Новости на КПП "Рафах" на границе Египта и Газы сообщил, что прибывшие в сектор Газа врачи являются гражданами Италии, Франции, Германии, Швейцарии и Дании.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905600151.html

https://ria.ru/20231027/operatsiya-1905580152.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

сектор газа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, международный комитет красного креста (мккк), сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году