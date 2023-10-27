https://ria.ru/20231027/gagarina-1905693108.html
Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком
Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком - РИА Новости, 27.10.2023
Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком
Певица Полина Гагарина представила поклонникам нового возлюбленного, танцора Станислава Микова, посетив с ним светское мероприятие, пишет НТВ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:29
2023-10-27T17:29
2023-10-27T17:29
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Певица Полина Гагарина представила поклонникам нового возлюбленного, танцора Станислава Микова, посетив с ним светское мероприятие, пишет НТВ.Звезда появилась со спутником на торжестве в честь 125-летия МХТ им. Чехова. На мероприятии Полина была одета в красный пиджак, черные брюки и водолазку, а молодой человек предпочел классический костюм. Пара весь вечер держалась за руки.Станислав Миков уже пять лет выступает как солист балетной группы, которой руководит исполнительница. Ему 35 лет, он родом из Йошкар-Олы.Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. Затем развелась и вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2020 году после шести лет брака артистка рассталась и со вторым мужем. У них есть общая дочь Мия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, полина гагарина, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Полина Гагарина, Знаменитости
Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком
Гагарина представила поклонникам нового возлюбленного, танцора Станислава Микова