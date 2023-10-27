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Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком - РИА Новости, 27.10.2023
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Шоубиз
 
17:29 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/gagarina-1905693108.html
Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком
Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком - РИА Новости, 27.10.2023
Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком
Певица Полина Гагарина представила поклонникам нового возлюбленного, танцора Станислава Микова, посетив с ним светское мероприятие, пишет НТВ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:29
2023-10-27T17:29
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Певица Полина Гагарина представила поклонникам нового возлюбленного, танцора Станислава Микова, посетив с ним светское мероприятие, пишет НТВ.Звезда появилась со спутником на торжестве в честь 125-летия МХТ им. Чехова. На мероприятии Полина была одета в красный пиджак, черные брюки и водолазку, а молодой человек предпочел классический костюм. Пара весь вечер держалась за руки.Станислав Миков уже пять лет выступает как солист балетной группы, которой руководит исполнительница. Ему 35 лет, он родом из Йошкар-Олы.Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. Затем развелась и вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2020 году после шести лет брака артистка рассталась и со вторым мужем. У них есть общая дочь Мия.
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Шоубиз, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Полина Гагарина, Знаменитости
Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком

Гагарина представила поклонникам нового возлюбленного, танцора Станислава Микова

© РИА Новости / Владимир ПесняПевица Полина Гагарина и танцор Станислав Миков во время записи онлайн-концерта в Москве
Певица Полина Гагарина и танцор Станислав Миков во время записи онлайн-концерта в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Певица Полина Гагарина и танцор Станислав Миков во время записи онлайн-концерта в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Певица Полина Гагарина представила поклонникам нового возлюбленного, танцора Станислава Микова, посетив с ним светское мероприятие, пишет НТВ.
Звезда появилась со спутником на торжестве в честь 125-летия МХТ им. Чехова. На мероприятии Полина была одета в красный пиджак, черные брюки и водолазку, а молодой человек предпочел классический костюм. Пара весь вечер держалась за руки.
Станислав Миков уже пять лет выступает как солист балетной группы, которой руководит исполнительница. Ему 35 лет, он родом из Йошкар-Олы.
Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. Затем развелась и вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2020 году после шести лет брака артистка рассталась и со вторым мужем. У них есть общая дочь Мия.
Полина Гагарина в передаче Модные игры
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