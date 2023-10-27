https://ria.ru/20231027/gagarina-1905693108.html

Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком

Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком - РИА Новости, 27.10.2023

Полина Гагарина вышла в свет с новым молодым человеком

Певица Полина Гагарина представила поклонникам нового возлюбленного, танцора Станислава Микова, посетив с ним светское мероприятие, пишет НТВ. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:29

2023-10-27T17:29

2023-10-27T17:29

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Певица Полина Гагарина представила поклонникам нового возлюбленного, танцора Станислава Микова, посетив с ним светское мероприятие, пишет НТВ.Звезда появилась со спутником на торжестве в честь 125-летия МХТ им. Чехова. На мероприятии Полина была одета в красный пиджак, черные брюки и водолазку, а молодой человек предпочел классический костюм. Пара весь вечер держалась за руки.Станислав Миков уже пять лет выступает как солист балетной группы, которой руководит исполнительница. Ему 35 лет, он родом из Йошкар-Олы.Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. Затем развелась и вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2020 году после шести лет брака артистка рассталась и со вторым мужем. У них есть общая дочь Мия.

https://ria.ru/20220830/gagarina-1813086401.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, полина гагарина, знаменитости