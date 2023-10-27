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ФСБ предупредила подписчиков проукраинских ресурсов об ответственности - РИА Новости, 27.10.2023
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11:06 27.10.2023 (обновлено: 11:20 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html
ФСБ предупредила подписчиков проукраинских ресурсов об ответственности
ФСБ предупредила подписчиков проукраинских ресурсов об ответственности - РИА Новости, 27.10.2023
ФСБ предупредила подписчиков проукраинских ресурсов об ответственности
Подписчикам ресурсов, курировавшихся рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:06
2023-10-27T11:20
технологии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подписчикам ресурсов, курировавшихся рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу данных, наносящих вред безопасности России, сообщает ЦОС ФСБ РФ. ФСБ РФ в ходе спецоперации в Запорожской области пресекла деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. В спецслужбе рассказали о задержании администраторов украинского СМИ "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора информации в регионе. "Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Функционирование информационных ресурсов прекращено", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, запорожская область, украина, фсб
Технологии, Россия, Запорожская область, Украина, ФСБ
ФСБ предупредила подписчиков проукраинских ресурсов об ответственности

ФСБ предупредила об ответственности за передачу данных, наносящих вред России

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий граждан, причастных к противоправной деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. Стоп-кадр видео
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий граждан, причастных к противоправной деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий граждан, причастных к противоправной деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подписчикам ресурсов, курировавшихся рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу данных, наносящих вред безопасности России, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
ФСБ РФ в ходе спецоперации в Запорожской области пресекла деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. В спецслужбе рассказали о задержании администраторов украинского СМИ "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора информации в регионе.
"Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Функционирование информационных ресурсов прекращено", - говорится в сообщении.
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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ТехнологииРоссияЗапорожская областьУкраинаФСБ
 
 
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