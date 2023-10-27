https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html

ФСБ предупредила подписчиков проукраинских ресурсов об ответственности

ФСБ предупредила подписчиков проукраинских ресурсов об ответственности - РИА Новости, 27.10.2023

ФСБ предупредила подписчиков проукраинских ресурсов об ответственности

Подписчикам ресурсов, курировавшихся рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:06

2023-10-27T11:06

2023-10-27T11:20

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россия

запорожская область

украина

фсб

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подписчикам ресурсов, курировавшихся рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу данных, наносящих вред безопасности России, сообщает ЦОС ФСБ РФ. ФСБ РФ в ходе спецоперации в Запорожской области пресекла деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. В спецслужбе рассказали о задержании администраторов украинского СМИ "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора информации в регионе. "Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Функционирование информационных ресурсов прекращено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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технологии, россия, запорожская область, украина, фсб