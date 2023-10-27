ФСБ предупредила подписчиков проукраинских ресурсов об ответственности
ФСБ предупредила об ответственности за передачу данных, наносящих вред России
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий граждан, причастных к противоправной деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. Стоп-кадр видео
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий граждан, причастных к противоправной деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подписчикам ресурсов, курировавшихся рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу данных, наносящих вред безопасности России, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
ФСБ РФ в ходе спецоперации в Запорожской области пресекла деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. В спецслужбе рассказали о задержании администраторов украинского СМИ "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора информации в регионе.
"Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Функционирование информационных ресурсов прекращено", - говорится в сообщении.