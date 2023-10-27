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Уничтожение российского танка ВСУ оказалось фейком
Уничтожение российского танка ВСУ оказалось фейком - РИА Новости, 27.10.2023
Уничтожение российского танка ВСУ оказалось фейком
Информация об уничтожении российского танка Т-90М, которая разошлась по соцсетям, оказалась фейком. Об этом сообщил телеграм-канал "Атаман". РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:18
2023-10-27T19:18
2023-10-27T19:18
российское казачество
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Информация об уничтожении российского танка Т-90М, которая разошлась по соцсетям, оказалась фейком. Об этом сообщил телеграм-канал "Атаман".На распространенном в рунете видео показано, как украинские военные якобы уничтожили танк Т-90М, принадлежащий российским войскам."Яркая подача, красивые цифры и зря потраченные снаряды. Кажется, ВСУ предпочли вложиться в промоушен видео, нежели в реальную военную подготовку", – отмечают авторы канала.На самом деле самый "разбитый в пух и прах" танк оказался полностью цел и в рабочем состоянии, чему есть видеоподтверждение."Готов дальше громить противника. Нет ничего лучше русского оружия и техники!" – прокомментировал ситуацию комбриг шестой казачьей лисичанской бригады имени М.И.Платова с позывным Гейзер.
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российское казачество
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Информация об уничтожении российского танка Т-90М, которая разошлась по соцсетям, оказалась фейком. Об этом сообщил телеграм-канал "Атаман"
.
На распространенном в рунете видео показано, как украинские военные якобы уничтожили танк Т-90М, принадлежащий российским войскам.
«
"Яркая подача, красивые цифры и зря потраченные снаряды. Кажется, ВСУ предпочли вложиться в промоушен видео, нежели в реальную военную подготовку", – отмечают авторы канала.
На самом деле самый "разбитый в пух и прах" танк оказался полностью цел и в рабочем состоянии, чему есть видеоподтверждение.
"Готов дальше громить противника. Нет ничего лучше русского оружия и техники!" – прокомментировал ситуацию комбриг шестой казачьей лисичанской бригады имени М.И.Платова с позывным Гейзер.