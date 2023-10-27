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Уничтожение российского танка ВСУ оказалось фейком - РИА Новости, 27.10.2023
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19:18 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/feyk-1905719415.html
Уничтожение российского танка ВСУ оказалось фейком
Уничтожение российского танка ВСУ оказалось фейком - РИА Новости, 27.10.2023
Уничтожение российского танка ВСУ оказалось фейком
Информация об уничтожении российского танка Т-90М, которая разошлась по соцсетям, оказалась фейком. Об этом сообщил телеграм-канал "Атаман". РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:18
2023-10-27T19:18
российское казачество
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Информация об уничтожении российского танка Т-90М, которая разошлась по соцсетям, оказалась фейком. Об этом сообщил телеграм-канал "Атаман".На распространенном в рунете видео показано, как украинские военные якобы уничтожили танк Т-90М, принадлежащий российским войскам."Яркая подача, красивые цифры и зря потраченные снаряды. Кажется, ВСУ предпочли вложиться в промоушен видео, нежели в реальную военную подготовку", – отмечают авторы канала.На самом деле самый "разбитый в пух и прах" танк оказался полностью цел и в рабочем состоянии, чему есть видеоподтверждение."Готов дальше громить противника. Нет ничего лучше русского оружия и техники!" – прокомментировал ситуацию комбриг шестой казачьей лисичанской бригады имени М.И.Платова с позывным Гейзер.
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
российское казачество
Российское казачество

Уничтожение российского танка ВСУ оказалось фейком

© РИА Новости / РИА НовостиБоевая работа танка Т-90М
Боевая работа танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Информация об уничтожении российского танка Т-90М, которая разошлась по соцсетям, оказалась фейком. Об этом сообщил телеграм-канал "Атаман".
На распространенном в рунете видео показано, как украинские военные якобы уничтожили танк Т-90М, принадлежащий российским войскам.
«
"Яркая подача, красивые цифры и зря потраченные снаряды. Кажется, ВСУ предпочли вложиться в промоушен видео, нежели в реальную военную подготовку", – отмечают авторы канала.
На самом деле самый "разбитый в пух и прах" танк оказался полностью цел и в рабочем состоянии, чему есть видеоподтверждение.
"Готов дальше громить противника. Нет ничего лучше русского оружия и техники!" – прокомментировал ситуацию комбриг шестой казачьей лисичанской бригады имени М.И.Платова с позывным Гейзер.
 
Российское казачество
 
 
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