https://ria.ru/20231027/evrosoyuz-1905533759.html

ЕС не рассматривает ХАМАС как участника конференции по Ближнему Востоку

ЕС не рассматривает ХАМАС как участника конференции по Ближнему Востоку - РИА Новости, 27.10.2023

ЕС не рассматривает ХАМАС как участника конференции по Ближнему Востоку

В ЕС не считают, что ХАМАС может принять какое-либо участие в будущей мирной конференции по Ближнему Востоку, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T02:32

2023-10-27T02:32

2023-10-27T03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. В ЕС не считают, что ХАМАС может принять какое-либо участие в будущей мирной конференции по Ближнему Востоку, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.В итоговом документе саммита европейские лидеры заявили, что поддерживают идею проведения международной мирной конференции по Ближнему Востоку "в скором времени"."ХАМАС - террористическая организация... я не вижу никакой роли для ХАМАС в такой конференции, где будет участвовать ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос о том, должно ли палестинское движение участвовать в возможной конференции по Ближнему Востоку.Говоря о возможных сроках созыва конференции, Мишель указал, что "в выводах саммита говорится "в скором времени""."Это значит, что мы рассчитываем в ближайшие недели и месяцы достичь прогресса с партнерами и сделать эту конференцию реальностью", - пояснил глава Евросовета.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/khamas-1905531744.html

https://ria.ru/20210512/es-1732016761.html

https://ria.ru/20231025/prepyatstvovanie-1905220200.html

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