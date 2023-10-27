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С начала эскалации в Израиле эвакуировали около 125 тысяч жителей - РИА Новости, 27.10.2023
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07:07 27.10.2023 (обновлено: 07:48 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/evakuatsiya-1905542104.html
С начала эскалации в Израиле эвакуировали около 125 тысяч жителей
С начала эскалации в Израиле эвакуировали около 125 тысяч жителей - РИА Новости, 27.10.2023
С начала эскалации в Израиле эвакуировали около 125 тысяч жителей
Около 125 тысяч жителей Израиля были эвакуированы с начала эскалации, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на главу Национального управления по чрезвычайным... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:07
2023-10-27T07:48
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 125 тысяч жителей Израиля были эвакуированы с начала эскалации, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на главу Национального управления по чрезвычайным ситуациям Израиля Йорама Ларедо. "Около 125 тысяч жителей юга и севера были эвакуированы в отели и гостевые дома, финансируемые государством", - приводит газета слова Ларедо. Отмечается, что Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Израиля рекомендует эвакуированным лицам оставаться в местах, куда они прибыли, до конца года. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/zhurnalisty-1905536863.html
https://ria.ru/20231026/izrail-1905403661.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
С начала эскалации в Израиле эвакуировали около 125 тысяч жителей

JP: С начала эскалации в Израиле эвакуировали около 125 тысяч жителей

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 125 тысяч жителей Израиля были эвакуированы с начала эскалации, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на главу Национального управления по чрезвычайным ситуациям Израиля Йорама Ларедо.
«
"Около 125 тысяч жителей юга и севера были эвакуированы в отели и гостевые дома, финансируемые государством", - приводит газета слова Ларедо.
Отмечается, что Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Израиля рекомендует эвакуированным лицам оставаться в местах, куда они прибыли, до конца года.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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26 октября, 14:59
 
ИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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