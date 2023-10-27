https://ria.ru/20231027/eskalatsiya-1905749638.html

США делают ставку на эскалацию конфликта на Украине, заявил Полянский

США делают ставку на эскалацию конфликта на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 27.10.2023

США делают ставку на эскалацию конфликта на Украине, заявил Полянский

США осознанно делают ставку на эскалацию конфликта на Украине, не заинтересованы в установлении мира, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:11

2023-10-27T23:11

2023-10-27T23:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

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сергей лавров

дмитрий полянский

нато

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ООН, 27 окт - РИА Новости. США осознанно делают ставку на эскалацию конфликта на Украине, не заинтересованы в установлении мира, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Вашингтон сознательно берет курс на эскалацию конфликта и повышение ставок… Мир на Украине американцам и их союзникам не нужен", - сообщил он на заседании Совбеза ООН. Полянский добавил, что рост атак ВСУ на жилые районы и больницы является следствием "накачки Украины смертоносным оружием производства стран НАТО". Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231027/chekhiya-1905745786.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905719769.html

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россия, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, дмитрий полянский, нато, оон, вооруженные силы украины