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Российские туристы не отменяют отдых в Египте после инцидента в Табе - РИА Новости, 27.10.2023
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Туризм
 
17:43 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/egipet-1905696696.html
Российские туристы не отменяют отдых в Египте после инцидента в Табе
Российские туристы не отменяют отдых в Египте после инцидента в Табе - РИА Новости, 27.10.2023
Российские туристы не отменяют отдых в Египте после инцидента в Табе
Граничащий с Израилем курортный город Таба, где утром в пятницу упал беспилотник, не пользовался большой популярностью со стороны путешественников из РФ,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:43
2023-10-27T17:43
туризм
новости - туризм
египет
израиль
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Граничащий с Израилем курортный город Таба, где утром в пятницу упал беспилотник, не пользовался большой популярностью со стороны путешественников из РФ, компании также не отмечают снижения уровня бронирований в Египет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Крупнейшие российские туроператоры в настоящее время не сообщают о каких-либо изменениях в отдыхе россиян в Египте после падения ракеты в приграничном с Израилем городе Таба. Таба не пользовалась большой популярностью у отдыхающих из России – ехали туда в основном "самостоятельные" туристы-дайверы", – сообщили в ассоциации. Эксперты отметили, что на двух главных курортах Египта, на которые приходится 99 процентов всего турпотока из России – Шарм-эш-Шейхе и Хургаде – ситуация абсолютно спокойная. "Отдых российских туристов проходит планово, без инцидентов, оба курорта сильно удалены от районов боевых действий, препятствий и угроз для отдыха там сейчас нет. Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх выполняются по расписанию, так же, как и возврат с курортов, их аэропорты функционируют штатно", – уточнили в АТОР. В ассоциации добавили, что на данный момент туроператоры также не отмечают ни снижения уровня бронирований в Египет, ни запросов на досрочное возвращение. Однако, по данным АТОР, высказываются предположения, что "количество запросов на отмену и перенос туров в Египет может вырасти в ближайшее время, а вслед за ними могут снизиться и цены на размещение на курортах".Ранее представитель вооруженных сил Египта Гариб Абдель Хафез Гариб заявил, что шесть человек пострадали в результате падения неизвестного беспилотника в пятницу утром в египетском городе Таба, который граничит с Израилем. Также сообщалось, что "неизвестный объект" упал около электростанции города Нувейба, расположенного к югу от Табы на побережье Красного моря.
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новости - туризм, египет, израиль, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Израиль, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море
Российские туристы не отменяют отдых в Египте после инцидента в Табе

АТОР: россияне не отказываются от отдыха в Египте после инцидента в Табе

© iStock.com / ioanna_alexaТуристы на квадроциклах в долине Эхо недалеко от Шарм-эш-Шейха, Египет
Туристы на квадроциклах в долине Эхо недалеко от Шарм-эш-Шейха, Египет - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© iStock.com / ioanna_alexa
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Граничащий с Израилем курортный город Таба, где утром в пятницу упал беспилотник, не пользовался большой популярностью со стороны путешественников из РФ, компании также не отмечают снижения уровня бронирований в Египет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Крупнейшие российские туроператоры в настоящее время не сообщают о каких-либо изменениях в отдыхе россиян в Египте после падения ракеты в приграничном с Израилем городе Таба. Таба не пользовалась большой популярностью у отдыхающих из России – ехали туда в основном "самостоятельные" туристы-дайверы", – сообщили в ассоциации.
Эксперты отметили, что на двух главных курортах Египта, на которые приходится 99 процентов всего турпотока из России – Шарм-эш-Шейхе и Хургаде – ситуация абсолютно спокойная.
"Отдых российских туристов проходит планово, без инцидентов, оба курорта сильно удалены от районов боевых действий, препятствий и угроз для отдыха там сейчас нет. Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх выполняются по расписанию, так же, как и возврат с курортов, их аэропорты функционируют штатно", – уточнили в АТОР.
В ассоциации добавили, что на данный момент туроператоры также не отмечают ни снижения уровня бронирований в Египет, ни запросов на досрочное возвращение. Однако, по данным АТОР, высказываются предположения, что "количество запросов на отмену и перенос туров в Египет может вырасти в ближайшее время, а вслед за ними могут снизиться и цены на размещение на курортах".
Ранее представитель вооруженных сил Египта Гариб Абдель Хафез Гариб заявил, что шесть человек пострадали в результате падения неизвестного беспилотника в пятницу утром в египетском городе Таба, который граничит с Израилем. Также сообщалось, что "неизвестный объект" упал около электростанции города Нувейба, расположенного к югу от Табы на побережье Красного моря.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетИзраильРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Отдых на море
 
 
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