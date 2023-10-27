https://ria.ru/20231027/dzhaz-1905590302.html
В Ростове-на-Дону прошел международный джазовый фестиваль
В Ростове-на-Дону прошел международный джазовый фестиваль - РИА Новости, 27.10.2023
В Ростове-на-Дону прошел международный джазовый фестиваль
Международный джазовый фестиваль "Ростовский джаз приглашает" прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:57
2023-10-27T11:57
2023-10-27T11:57
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Международный джазовый фестиваль "Ростовский джаз приглашает" прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Сегодня в конгресс-холле ДГТУ состоялось закрытие традиционного Международного джазового фестиваля "Ростовский джаз приглашает"", - сказал он на мероприятии. В текущем году фестиваль приурочен к 60-летию муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова. "Вот уже 19 лет в рамках фестиваля лучшие представители мировой джазовой сцены приезжают в Ростов, чтобы познакомить ростовчан с музыкальными новинками. На сцене выступили не только ростовские исполнители, но и талантливые музыканты из Индонезии! Они приехали к нам с ответным визитом и, уверен, их мастерство полюбилось нашему зрителю", - сказал Логвиненко. С коллективом джаз-оркестра неоднократно сотрудничали мэтры джаза, многочисленные солисты международного уровня. "У нас самая сильная в стране база эстрадно-джазового образования. Муниципальный джаз-оркестр работает на базе Детской джазовой школы имени Кима Назаретова, совмещая концертную и образовательную деятельность", - отметил глава горадминистрации. В честь юбилея джаз-оркестра он вручил коллективу Детской джазовой школы сертификат на приобретение новых музыкальных инструментов.
https://ria.ru/20231023/nomera-1904748320.html
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ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону прошел международный джазовый фестиваль
Логвиненко: в Ростове-на-Дону прошел международный джазовый фестиваль
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Международный джазовый фестиваль "Ростовский джаз приглашает" прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Сегодня в конгресс-холле ДГТУ состоялось закрытие традиционного Международного джазового фестиваля "Ростовский джаз приглашает"", - сказал он на мероприятии. В текущем году фестиваль приурочен к 60-летию муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова.
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"Вот уже 19 лет в рамках фестиваля лучшие представители мировой джазовой сцены приезжают в Ростов
, чтобы познакомить ростовчан с музыкальными новинками. На сцене выступили не только ростовские исполнители, но и талантливые музыканты из Индонезии
! Они приехали к нам с ответным визитом и, уверен, их мастерство полюбилось нашему зрителю", - сказал Логвиненко.
С коллективом джаз-оркестра неоднократно сотрудничали мэтры джаза, многочисленные солисты международного уровня. "У нас самая сильная в стране база эстрадно-джазового образования. Муниципальный джаз-оркестр работает на базе Детской джазовой школы имени Кима Назаретова, совмещая концертную и образовательную деятельность", - отметил глава горадминистрации.
В честь юбилея джаз-оркестра он вручил коллективу Детской джазовой школы сертификат на приобретение новых музыкальных инструментов.
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