https://ria.ru/20231027/dzhaz-1905590302.html

В Ростове-на-Дону прошел международный джазовый фестиваль

В Ростове-на-Дону прошел международный джазовый фестиваль - РИА Новости, 27.10.2023

В Ростове-на-Дону прошел международный джазовый фестиваль

Международный джазовый фестиваль "Ростовский джаз приглашает" прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:57

2023-10-27T11:57

2023-10-27T11:57

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Международный джазовый фестиваль "Ростовский джаз приглашает" прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Сегодня в конгресс-холле ДГТУ состоялось закрытие традиционного Международного джазового фестиваля "Ростовский джаз приглашает"", - сказал он на мероприятии. В текущем году фестиваль приурочен к 60-летию муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова. "Вот уже 19 лет в рамках фестиваля лучшие представители мировой джазовой сцены приезжают в Ростов, чтобы познакомить ростовчан с музыкальными новинками. На сцене выступили не только ростовские исполнители, но и талантливые музыканты из Индонезии! Они приехали к нам с ответным визитом и, уверен, их мастерство полюбилось нашему зрителю", - сказал Логвиненко. С коллективом джаз-оркестра неоднократно сотрудничали мэтры джаза, многочисленные солисты международного уровня. "У нас самая сильная в стране база эстрадно-джазового образования. Муниципальный джаз-оркестр работает на базе Детской джазовой школы имени Кима Назаретова, совмещая концертную и образовательную деятельность", - отметил глава горадминистрации. В честь юбилея джаз-оркестра он вручил коллективу Детской джазовой школы сертификат на приобретение новых музыкальных инструментов.

https://ria.ru/20231023/nomera-1904748320.html

https://ria.ru/20231020/predpriyatiya-1904255697.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, алексей логвиненко