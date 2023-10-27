Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/dtp-1905548320.html
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека - РИА Новости, 27.10.2023
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman в Тамбовской области, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:45
2023-10-27T08:45
происшествия
тамбовская область
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman в Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Тамбовской области. ДТП произошло в четверг на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" в Ржаксинском округе Тамбовской области. "Водитель грузового автомобиля Foton Auman в составе прицепа не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Transit с пассажирами. В результате ДТП двое мужчин погибли на месте происшествия, еще четверо пассажиров автомобиля Ford Transit получили травмы различной степени тяжести и доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Прокуратура Тамбовской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231026/dtp-1905450305.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, ford motor
Происшествия, Тамбовская область, Ford Motor
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека

В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека, четверо ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman в Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Тамбовской области.
ДТП произошло в четверг на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" в Ржаксинском округе Тамбовской области.
"Водитель грузового автомобиля Foton Auman в составе прицепа не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Transit с пассажирами. В результате ДТП двое мужчин погибли на месте происшествия, еще четверо пассажиров автомобиля Ford Transit получили травмы различной степени тяжести и доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Прокуратура Тамбовской области организовала проверку по факту ДТП.
"Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - добавили в прокуратуре.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП
26 октября, 17:18
 
ПроисшествияТамбовская областьFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала