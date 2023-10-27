https://ria.ru/20231027/dtp-1905548320.html
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека - РИА Новости, 27.10.2023
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman в Тамбовской области, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:45
2023-10-27T08:45
2023-10-27T08:45
происшествия
тамбовская область
ford motor
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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman в Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Тамбовской области. ДТП произошло в четверг на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" в Ржаксинском округе Тамбовской области. "Водитель грузового автомобиля Foton Auman в составе прицепа не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Transit с пассажирами. В результате ДТП двое мужчин погибли на месте происшествия, еще четверо пассажиров автомобиля Ford Transit получили травмы различной степени тяжести и доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Прокуратура Тамбовской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231026/dtp-1905450305.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, ford motor
Происшествия, Тамбовская область, Ford Motor
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека, четверо ранены
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости.
Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman в Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале
прокуратуры Тамбовской области.
ДТП произошло в четверг на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" в Ржаксинском округе Тамбовской области
.
"Водитель грузового автомобиля Foton Auman в составе прицепа не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Transit с пассажирами. В результате ДТП двое мужчин погибли на месте происшествия, еще четверо пассажиров автомобиля Ford Transit получили травмы различной степени тяжести и доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Прокуратура Тамбовской области организовала проверку по факту ДТП.
"Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - добавили в прокуратуре.
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