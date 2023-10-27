https://ria.ru/20231027/dtp-1905548320.html

В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека

В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека - РИА Новости, 27.10.2023

В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman в Тамбовской области, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:45

2023-10-27T08:45

2023-10-27T08:45

происшествия

тамбовская область

ford motor

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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman в Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Тамбовской области. ДТП произошло в четверг на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" в Ржаксинском округе Тамбовской области. "Водитель грузового автомобиля Foton Auman в составе прицепа не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Transit с пассажирами. В результате ДТП двое мужчин погибли на месте происшествия, еще четверо пассажиров автомобиля Ford Transit получили травмы различной степени тяжести и доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Прокуратура Тамбовской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231026/dtp-1905450305.html

тамбовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тамбовская область, ford motor