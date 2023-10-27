https://ria.ru/20231027/dtp-1905534062.html

На юго-востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 27.10.2023

На юго-востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце в Южнопортовом районе Москвы, сообщил дептранс столицы. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T02:45

2023-10-27T02:45

2023-10-27T10:05

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце в Южнопортовом районе Москвы, сообщил дептранс столицы. "На внутренней стороне ТТК (в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Велозаводской улицы незначительно затруднено", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на ТТК в Южнопортовом районе из-за скользкой дороги столкнулись больше десяти машин. По данным Mash, пострадали два человека, в том числе спасатель, который прибыл на место для устранения последствий аварии.

https://ria.ru/20231027/dtp-1905530645.html

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москва, происшествия, авто