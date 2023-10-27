https://ria.ru/20231027/donetsk-1905544207.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 27.10.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:52
2023-10-27T07:52
2023-10-27T07:52
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
сцкк
нато
донецк
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893735358_0:239:3020:1937_1920x0_80_0_0_31fab5e8a3494a761558fedddf1fa3a5.jpg
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
куйбышевский район
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893735358_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7647bb74baca345f945b41f1dd3fabfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, сцкк, нато, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда натовского калибра