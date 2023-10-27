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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/donetsk-1905544207.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 27.10.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:52
2023-10-27T07:52
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
сцкк
нато
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, сцкк, нато, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районСЦККНАТОДонецкУкраина
 
 
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