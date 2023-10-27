https://ria.ru/20231027/donetsk-1905544207.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 27.10.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T07:52

2023-10-27T07:52

2023-10-27T07:52

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

сцкк

нато

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html

куйбышевский район

донецк

украина

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куйбышевский район, сцкк, нато, донецк, украина