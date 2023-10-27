https://ria.ru/20231027/dokumenty-1905689008.html

Апелляционная палата Кишинева поддержала аннулирование документов Шора

Апелляционная палата Кишинева поддержала аннулирование документов Шора - РИА Новости, 27.10.2023

Апелляционная палата Кишинева поддержала аннулирование документов Шора

Апелляционная палата Кишинева в пятницу поддержала решение суда первой инстанции об аннулировании внутреннего и заграничного паспортов лидера оппозиционной... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:02

2023-10-27T17:02

2023-10-27T17:16

в мире

молдавия

кишинев

илан шор

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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева в пятницу поддержала решение суда первой инстанции об аннулировании внутреннего и заграничного паспортов лидера оппозиционной партии "Шор" Илана Шора, поскольку они были оформлены в его отсутствие. Агентство государственных услуг Молдавии в ноябре 2021 года аннулировало внутренний паспорт и загранпаспорт Шора, поскольку на момент оформления документов политика не было в стране. Антикоррупционная прокуратура установила, что для паспортов использовали фотографию, личные данные и голографическую подпись Шора, взятые из документа, выданного в 2009 году. Законодательство Молдавии предусматривает, что заявитель должен лично сфотографироваться для новых документов в территориальных представительствах агентства внутри страны или на территории молдавских дипмиссий. Кроме того, документы были выданы на руки третьим лицам, что также запрещено законом. Шор опротестовал решение агентства в суде первой инстанции, а затем и в Апелляционной палате. "Апелляционная палата постановила: отклонить запрос плана Шора против суда Кишинева. Решение подлежит исполнению с момента его вынесения, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение двух месяцев", - говорится в решении суда, которое зачитала судья Вероника Негру. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он, как глава партии "Шор", стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе того же года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20231027/sandu-1905672071.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905599633.html

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в мире, молдавия, кишинев, илан шор