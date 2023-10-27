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Врач развеяла миф о связи сладкого и сахарного диабета

Врач развеяла миф о связи сладкого и сахарного диабета - РИА Новости, 27.10.2023

Врач развеяла миф о связи сладкого и сахарного диабета

Употребление в пищу сладкого напрямую не влияет на развитие у человека сахарного диабета, однако сладкое способствует набору лишнего веса, рассказала РИА... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:10

2023-10-27T16:10

2023-10-27T16:10

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Употребление в пищу сладкого напрямую не влияет на развитие у человека сахарного диабета, однако сладкое способствует набору лишнего веса, рассказала РИА Новости заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова. "Связь сахарного диабета и сладкого – это мифы, потому что диабет второго типа, тот который самый распространенный у взрослого населения, это так называемый диабет толстых, прием сладкого на это косвенно влияет", - сказала Селиверстова. При этом сладкое может негативно сказаться на здоровье человека, если превышается суточный рацион в потреблении глюкозы. Таким образом, это может стать причиной набора лишнего веса. "Чем вредны конфеты, и сладкое в том числе, в том, что глюкозы в них содержится очень много, и наш суточный рацион – примерно 50 грамм глюкозы должен быть. Соответственно, когда человек ест конфеты, он же не считает, сколько он съел этой глюкозы, и точно перебирает по количеству сладкого за день. Лишнее сладкое – это лишний вес, потому что это печень перерабатывает в жиры, и откладывается в виде жиров", - отметила эксперт. Однако сладкое может обладать и полезными свойствами. Так, оно является источником быстровосполняемой энергии и глюкозы, основного физического компонента и источника энергии для организма, мозга, сердца, мышц. Также, по словам Селиверстовой, в чистом виде сладкое не может вызывать прыщи, однако избыточное употребление сладкого может вызывать в толстой или тонкой кишке дисбактериоз, который дерматолог потом может связать с появлением прыщей. При этом появление самих прыщей зачастую обусловлено нарушением местного иммунитета кожи, нарушениями потоотделения и гормональными изменениями. "Сладкое может перебить аппетит, потому что глюкоза - это то, что быстрее всего всасывается, и, соответственно, чувство голода притупляется, потому что чувство голода и у взрослого, и у ребенка обусловлено повышением инсулина в крови, и если при этом добавить сладкого, то инсулин снижается, глюкозы много, и насыщение наступает моментальное, но это очень короткое насыщение, то есть это в течение буквально часа, получаса, потом человек еще больше хочет есть", - добавила собеседник. Поэтому она советует есть сладкое только после еды, между едой, но не до основного приема пищи.

https://ria.ru/20231006/semavik-1901018355.html

https://ria.ru/20230927/diabet-1898990531.html

https://rsport.ria.ru/20230727/zozh-1886597700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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