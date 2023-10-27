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"Конец": разведчик заметил тревожную для Украины деталь в действиях США - РИА Новости, 27.10.2023
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09:27 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/deystviya-1905553950.html
"Конец": разведчик заметил тревожную для Украины деталь в действиях США
"Конец": разведчик заметил тревожную для Украины деталь в действиях США - РИА Новости, 27.10.2023
"Конец": разведчик заметил тревожную для Украины деталь в действиях США
Действия правительства США свидетельствуют о том, что оно больше не заинтересовано в Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:27
2023-10-27T09:27
в мире
украина
сша
израиль
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Действия правительства США свидетельствуют о том, что оно больше не заинтересовано в Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В самой первой речи, сделанной вновь избранным спикером палаты представителей США (Майком Джонсоном. – Прим. ред.), он призвал разделить запрос о выделении финансовых средств Израилю и Украине. Это конец. Для Украины все кончено", – поделился он своим мнением.Риттер также подчеркнул, что Украина вскоре лишится финансирования США. Кроме того, добавил эксперт, ВСУ терпят поражение на поле боя."Думаю, они (США. – Прим. ред.) поставили крест на Украине", – подытожил бывший разведчик.Майк Джонсон, которого ранее избрали спикером палаты представителей США, призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.Газета The Hill писала, что Джонсон в последнее время занимал скептическую позицию относительно выделения новых средств Киеву, хотя в первые месяцы после начала российской спецоперации был одним из наиболее ярых сторонников такой помощи.
https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905398837.html
https://ria.ru/20231026/postavka-1905413568.html
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в мире, украина, сша, израиль, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Израиль, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Конец": разведчик заметил тревожную для Украины деталь в действиях США

Экс-разведчик Риттер: США поставили крест на Украине

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Действия правительства США свидетельствуют о том, что оно больше не заинтересовано в Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В самой первой речи, сделанной вновь избранным спикером палаты представителей США (Майком Джонсоном. – Прим. ред.), он призвал разделить запрос о выделении финансовых средств Израилю и Украине. Это конец. Для Украины все кончено", – поделился он своим мнением.
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Риттер также подчеркнул, что Украина вскоре лишится финансирования США. Кроме того, добавил эксперт, ВСУ терпят поражение на поле боя.
"Думаю, они (США. – Прим. ред.) поставили крест на Украине", – подытожил бывший разведчик.
Майк Джонсон, которого ранее избрали спикером палаты представителей США, призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.
Газета The Hill писала, что Джонсон в последнее время занимал скептическую позицию относительно выделения новых средств Киеву, хотя в первые месяцы после начала российской спецоперации был одним из наиболее ярых сторонников такой помощи.
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В миреУкраинаСШАИзраильСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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