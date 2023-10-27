https://ria.ru/20231027/denatsifikatsiya-1905609785.html

Эксперт оценил, сколько времени займет денацификация Украины после СВО

Эксперт оценил, сколько времени займет денацификация Украины после СВО - РИА Новости, 27.10.2023

Эксперт оценил, сколько времени займет денацификация Украины после СВО

Денацификация Украины после спецоперации будет разной по продолжительности в зависимости от региона страны и в западной ее части может занять 20 лет, такое... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:58

2023-10-27T12:58

2023-10-27T12:58

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Денацификация Украины после спецоперации будет разной по продолжительности в зависимости от региона страны и в западной ее части может занять 20 лет, такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, после победного завершения СВО Россия вместе с украинским народом будет вынуждена еще долгое время "заниматься обустройством жизни" из-за обилия "людей, которые зомбированы украинской националистической пропагандой". "Денацификация Украины, безусловно, будет осуществляться еще, как мне представляется, долгое время. В разных районах Украины, конечно, по-разному. На востоке Украины, который еще под киевским режимом, я надеюсь, пройдет достаточно быстро. В центре - дольше, на Западной Украине - может быть, 10, 15, 20 лет... В послевоенной Германии денацификация проходила как минимум 30 лет, мы должны быть к этому готовы", - сказал Мягков, выступая на круглом столе в международной медиагруппе "Россия сегодня", приуроченной к 79-й годовщине освобождения Украины в Великой Отечественной войне. По его словам, главной задачей сегодня, как и в 1943 году, остается освобождение Украины, но теперь не от нацистского режима, а от неонацистского. Эксперт подчеркнул, что современная идеология Киева разобщает украинский народ по языковому, национальному, а с запретом канонической Украинской православной церкви - и по конфессиональному признаку. "Пропаганда киевского режима говорит, что мы все якобы объединились, у нас есть враг – Россия, мы будем и дальше воевать, отстоим. Ничего подобного: да, есть люди, которые, как и тогда, были запуганы. Есть люди, которые пошли на сотрудничество, обуреваемые националистическими идеями", - добавил Мягков. Однако, по его мнению, как 80 лет назад, так и сейчас такой курс поддерживается далеко не всеми гражданами Украины. Он отметил, что, согласно архивным документам, украинские коллаборанты гитлеровцев в Киеве сами признавали в своей переписке, что местные жители смотрят на них как на врагов и оценивают оккупационную власть как "если бы туда вошли татаро-монголы в XIII веке".

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

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украина, в мире, россия, украинская православная церковь