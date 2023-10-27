Эксперт оценил, сколько времени займет денацификация Украины после СВО
Эксперт Мягков: денацификация Украины может занять до 20 лет после СВО
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Денацификация Украины после спецоперации будет разной по продолжительности в зависимости от региона страны и в западной ее части может занять 20 лет, такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
По его словам, после победного завершения СВО Россия вместе с украинским народом будет вынуждена еще долгое время "заниматься обустройством жизни" из-за обилия "людей, которые зомбированы украинской националистической пропагандой".
"Денацификация Украины, безусловно, будет осуществляться еще, как мне представляется, долгое время. В разных районах Украины, конечно, по-разному. На востоке Украины, который еще под киевским режимом, я надеюсь, пройдет достаточно быстро. В центре - дольше, на Западной Украине - может быть, 10, 15, 20 лет... В послевоенной Германии денацификация проходила как минимум 30 лет, мы должны быть к этому готовы", - сказал Мягков, выступая на круглом столе в международной медиагруппе "Россия сегодня", приуроченной к 79-й годовщине освобождения Украины в Великой Отечественной войне.
По его словам, главной задачей сегодня, как и в 1943 году, остается освобождение Украины, но теперь не от нацистского режима, а от неонацистского. Эксперт подчеркнул, что современная идеология Киева разобщает украинский народ по языковому, национальному, а с запретом канонической Украинской православной церкви - и по конфессиональному признаку. "Пропаганда киевского режима говорит, что мы все якобы объединились, у нас есть враг – Россия, мы будем и дальше воевать, отстоим. Ничего подобного: да, есть люди, которые, как и тогда, были запуганы. Есть люди, которые пошли на сотрудничество, обуреваемые националистическими идеями", - добавил Мягков.
Однако, по его мнению, как 80 лет назад, так и сейчас такой курс поддерживается далеко не всеми гражданами Украины. Он отметил, что, согласно архивным документам, украинские коллаборанты гитлеровцев в Киеве сами признавали в своей переписке, что местные жители смотрят на них как на врагов и оценивают оккупационную власть как "если бы туда вошли татаро-монголы в XIII веке".