https://ria.ru/20231027/daniya-1905636352.html
Дания запретит неприемлемое обращение с религиозными текстами
Дания запретит неприемлемое обращение с религиозными текстами - РИА Новости, 27.10.2023
Дания запретит неприемлемое обращение с религиозными текстами
Правительство Дании представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:02
2023-10-27T14:02
2023-10-27T14:02
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство Дании представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы. "После периода публичных слушаний правительство сегодня представляет законопроект о запрете неприемлемого обращения с текстами, имеющими существенное религиозное значение для признанных религиозных сообществ", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства юстиции королевства в пятницу. Согласно релизу, полиция королевства проинформировала о том, что в период с 21 июля по 24 октября 2023 года было заявлено о 483 демонстрациях с сожжением книг или флагов в Дании, а разведслужба полиции сообщала о том, что "сожжения Корана имели значение для нынешней картины угроз и что террористическая угроза Дании обострилась до… высокого уровня". "Мы недавно видели нападения и во Франции, и в Бельгии, которые, на мой взгляд, подчеркивают, что к террористической угрозе необходимо относиться серьезно. Поэтому правительство вводит меры против систематических унижений, которые имеют целью исключительно создать раскол и которые имеют последствия для безопасности Дании и датчан", - приводятся слова министра юстиции Петера Хуммельгора. В релизе отмечается, что запрет не будет распространяться на художественные произведения, в которых "неприемлемое обращение является меньшей частью большой работы", а также не будет наказуемым "одобрять неприемлемое обращение с текстами, имеющими существенное религиозное значение для признанных религиозных сообществ". В августе Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе Корана, в стране. Ранее сообщалось, что МИД Турции уже пять раз вызывал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20231026/migrant-1905492228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дания, франция, бельгия, организация исламского сотрудничества, в мире
Дания, Франция, Бельгия, Организация исламского сотрудничества, В мире
Дания запретит неприемлемое обращение с религиозными текстами
Власти Дании хотят запретить неприемлемое обращение с религиозными текстами
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство Дании представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы.
"После периода публичных слушаний правительство сегодня представляет законопроект о запрете неприемлемого обращения с текстами, имеющими существенное религиозное значение для признанных религиозных сообществ", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства юстиции королевства в пятницу.
Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд
Согласно релизу, полиция королевства проинформировала о том, что в период с 21 июля по 24 октября 2023 года было заявлено о 483 демонстрациях с сожжением книг или флагов в Дании, а разведслужба полиции сообщала о том, что "сожжения Корана имели значение для нынешней картины угроз и что террористическая угроза Дании обострилась до… высокого уровня".
"Мы недавно видели нападения и во Франции
, и в Бельгии
, которые, на мой взгляд, подчеркивают, что к террористической угрозе необходимо относиться серьезно. Поэтому правительство вводит меры против систематических унижений, которые имеют целью исключительно создать раскол и которые имеют последствия для безопасности Дании и датчан", - приводятся слова министра юстиции Петера Хуммельгора.
В релизе отмечается, что запрет не будет распространяться на художественные произведения, в которых "неприемлемое обращение является меньшей частью большой работы", а также не будет наказуемым "одобрять неприемлемое обращение с текстами, имеющими существенное религиозное значение для признанных религиозных сообществ".
В августе Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе Корана, в стране.
Ранее сообщалось, что МИД Турции
уже пять раз вызывал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене
.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции
и Дании. Организация исламского сотрудничества
и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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