https://ria.ru/20231027/daniya-1905636352.html

Дания запретит неприемлемое обращение с религиозными текстами

Дания запретит неприемлемое обращение с религиозными текстами - РИА Новости, 27.10.2023

Дания запретит неприемлемое обращение с религиозными текстами

Правительство Дании представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:02

2023-10-27T14:02

2023-10-27T14:02

дания

франция

бельгия

организация исламского сотрудничества

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_61527602be0715a64611c53e7e9bcdb9.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство Дании представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы. "После периода публичных слушаний правительство сегодня представляет законопроект о запрете неприемлемого обращения с текстами, имеющими существенное религиозное значение для признанных религиозных сообществ", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства юстиции королевства в пятницу. Согласно релизу, полиция королевства проинформировала о том, что в период с 21 июля по 24 октября 2023 года было заявлено о 483 демонстрациях с сожжением книг или флагов в Дании, а разведслужба полиции сообщала о том, что "сожжения Корана имели значение для нынешней картины угроз и что террористическая угроза Дании обострилась до… высокого уровня". "Мы недавно видели нападения и во Франции, и в Бельгии, которые, на мой взгляд, подчеркивают, что к террористической угрозе необходимо относиться серьезно. Поэтому правительство вводит меры против систематических унижений, которые имеют целью исключительно создать раскол и которые имеют последствия для безопасности Дании и датчан", - приводятся слова министра юстиции Петера Хуммельгора. В релизе отмечается, что запрет не будет распространяться на художественные произведения, в которых "неприемлемое обращение является меньшей частью большой работы", а также не будет наказуемым "одобрять неприемлемое обращение с текстами, имеющими существенное религиозное значение для признанных религиозных сообществ". В августе Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе Корана, в стране. Ранее сообщалось, что МИД Турции уже пять раз вызывал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20231026/migrant-1905492228.html

https://ria.ru/20230904/shvetsiya-1894036985.html

дания

франция

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дания, франция, бельгия, организация исламского сотрудничества, в мире