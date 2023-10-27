https://ria.ru/20231027/chekhiya-1905745786.html

Президент Чехии заявил о поддержке Украины

Президент Чехии заявил о поддержке Украины - РИА Новости, 27.10.2023

Президент Чехии заявил о поддержке Украины

Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел во время встречи с главами зарубежных... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T22:41

2023-10-27T22:41

2023-10-27T22:47

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ПРАГА, 27 окт – РИА Новости. Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел во время встречи с главами зарубежных диппредставительств в республике, сообщило агентство ЧТК. "По словам Павела, Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины", - отмечается в сообщении. Кроме того, Павел заявил, что "если Украина падет, то падем мы все". По мнению президента, нынешние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав обе стороны и проведя воображаемую линию где-то посередине интересов каждой из них. Президент Чехии также затронул тему израильско-палестинского конфликта. "Последствия ужасны, непостижимы. Тысячи невинных людей были убиты, ранены, похищены или перемещены. Терроризму нет места в нашем обществе. Нет абсолютно никакого оправдания ужасным действиям ХАМАС. В конце концов, террористы заплатят за свои злодеяния, где бы они ни находились", - заявил Павел. Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, чешский президент верит в дипломатические способности профессионалов, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы сделать мир лучше. В связи с тем, что в субботу отмечается 105-я годовщина образования независимой Чехословакии, Павел напомнил зарубежным дипломатам, что дипломатия сыграла ключевую роль в создании Чехословакии, а затем и Чешской Республики. Павел также перечислил три условия для того, чтобы Чехия была сильным и ценным международным партнером. Первое - это последовательная и заложенная на демократических ценностях внешняя политика. Второе - сохранение и повышение доверия граждан. Третье условие - стремление к взаимным переговорам с лидерами других государств и поддержание открытыми коммуникационных каналов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905719769.html

https://ria.ru/20231027/rossiya-1905688257.html

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россия, чехия, израиль, владимир путин, петр павел, хамас, оон, нато